5 скрытых причин ожирения, о которых никто не знает

Основная причина избыточного веса – это наших пищевых привычек. Но такой аргумент не всегда оказывается ключевым. "Рамблер" расскажет о пяти причинах, которые реально могут провоцировать ожирение.

Часто ожирение становится следствием нарушений работы гормональной системы. На продуцирование гормонов оказывает влияние множество факторов: от генетики до возрастных изменений. Обычно в группу риска по набору веса попадают люди с нарушением работы пяти гормонов.

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Гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа выделяет три гормона: трийодтиронин, тироксин и кальцитонин. Если функция железы нарушается, то она снижает выработку этих гормонов и возникает гипотиреоз. В результате заболевания ткани накапливают лишнюю жидкость и вес растет.

Инсулин

Инсулин – это анаболический и антикатаболический гормон, задача которого наполнить организм энергией. Но если вы постоянно переедаете простые углеводы и провоцируете скачки инсулина, система ломается. Дело в том, что когда уровень инсулина в крови высокий, расщепление жира заблокировано, по этой причине похудеть невозможно. У людей с инсулинорезистентностью он высокий почти постоянно.

Кортизол

Гормон стресса вырабатывается, чтобы спасти нас от опасности. Обычно он вырабатывается в ответ на стресс и мобилизует ресурсы организма. Организм человека, который постоянно находится в стрессе, тяжело теряет вес, потому что накапливает жир, чтобы выжить в трудных условиях. Поэтому так важно соблюдать баланс работы и отдыха.

Лептин

Функция лептина заключается в том, чтобы вовремя посылать в мозг сигнал о насыщении. Однако время пути сигнала от желудка до мозга занимает около 10–15 минут. За это время мы успеваем переесть. Особенно если в меню много жирной пищи или простых углеводов. Тут важно стараться не есть быстро, а тщательно пережевывать еду и не отвлекаться на гаджеты, чтобы мозг успевал осознавать прием пищи.

Грелин

Гормон голода нужен для того, чтобы выжить. Он вырабатывается в стенках желудка и поступает в мозг во время стресса, голодания, недосыпа или длительного перерыва в приеме пищи. Именно грелин подбивает нас ночью встать и отправиться к холодильнику. Ешьте по чуть-чуть и часто, чтобы организм не испытывал голода, но и не перенасыщался. А также соблюдайте питьевой режим, чтобы жажда не принимала вид голода.