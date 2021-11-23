Как избавиться от цыпок на руках народными средствами

У каждого из нас хоть раз появлялись трещины, шелушение и зуд на руках в зимнее время года. Это явление называется «цыпками», которое приносит не самые приятные ощущения, а порой даже болезненные. Как уберечь кожу рук от сухости — спросили у эксперта.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Виктория Грибель, Дерматолог, косметолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач семейной медицины.

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Что называют цыпками?

Скажем сразу, что цыпки нельзя назвать диагнозом или патологией. Это явление может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Как правило, цыпки сопровождаются шелушением, трещинами, покраснением кожи и маленькими пупырышками, которые, в свою очередь, могут вызвать зуд и жжение.

Причины

Цыпки обычно появляются на коже рук у взрослых и у детей. Но чаще всего у детей в холодную сырую погоду, когда ребенок находится на улице без варежек или перчаток, или в промокших рукавичках. Однако сухость и шелушение могут возникнуть и у взрослых с наступлением мороза, а еще из-за частого использования слишком жесткого мыла для рук и стирального порошка. Несбалансированное питание и недостаток витаминов в организме также способствуют к появлению цыпок.

Как избавиться от цыпок?

Первое и самое важное правило — не расчесывать кожу рук. Понимаем, что очень сложно от этого удержаться, но эти действия могут повлечь за собой не самые приятные последствия. Так, открытые ранки станут отличной средой для жизнедеятельности бактерий и инфекций.

Второе правило — после каждого мытья рук, обрабатывайте кожу раствором хлоргексидина. А когда он высохнет, смажьте ее жирным кремом или детским маслом. Кроме того, пересмотрите моющие средства для рук на вашей полке. Отдавайте предпочтение более мягким формулам и без щелочи в составе.

Третье правило — наладить рацион питания. Обязательно включите в свое ежедневное меню больше свежих овощей и ягод, печень, рыбу, растительные масла и молочные продукты. Старайтесь не забывать про курсы необходимых витаминно-минеральных комплексов.

Профилактика цыпок народными средствами

Сбалансированное питание и правильная гигиена рук — главные составляющие в профилактике раздражений и шелушения кожи.

Однако средства народной медицины также помогут предотвратить появление цыпок. Например, снять отечность и зуд помогут ванночки с ромашкой, календулой, подорожником и лопухом. Рецепт очень простой. На один литр раствора заварите по одной столовой ложке перечисленных трав. В ванночку можно добавить одну столовую ложку глицерина и стружки детского мыла.