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Можно ли действительно умереть со смеху

Дарья Амосова
14 часов назад

Может ли человек умереть от смеха? Короткий ответ: да, но это крайне маловероятно.

Можно ли действительно умереть со смеху
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Говорят, что смех продлевает жизнь. Но в некоторых случаях смех может вас убить. К счастью, смерть от смеха — довольно редкое явление: известно об 11 зафиксированных случаях.

Разве смеяться так опасно?

Не совсем: убивает не собственно смех, а асфиксия либо остановка сердца в результате нехватки воздуха. Во время неконтролируемого приступа смеха человек не успевает дышать — это приводит к дыхательной недостаточности.

Другое последствие — приступ астмы. Если смеяться много и без остановок, в какой-то момент станет тяжело дышать даже здоровому человеку. У астматика дыхательная недостаточность может спровоцировать тяжелый приступ.

Еще одна опасность — смех во время еды. Непережеванные куски пищи попадают в трахею и блокируют ее, что вызывает приступ удушья.

В редких, почти неправдоподобных, но зафиксированных случаях человек смеялся так сильно, что нанес себе повреждения внутренних органов.

Наконец, длительный смех может быть не причиной, а следствием заболеваний мозга, например, инфаркта варолиева моста, либо психических заболеваний. В таких случаях человек не умирает от смеха, а умирает, смеясь.

Случаи

  • Британский каменщик Алекс Митчелл смеялся 25 минут подряд над шутками из любимого комедийного сериала The Goodies. Когда врач осмотрел тело Митчелла, он определил, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность.
  • Поэт Хулиан дель Касаль так сильно смеялся над анекдотом, что это вызвало расслоение аорты, кровотечение и смерть.
  • По легенде древнегреческий философ Хрисипп, живший в III веке до н.э., умер от смеха, увидев, как осел пытался съесть инжир.

Не стоит прекращать смотреть любимые комедийные сериалы и рассказывать анекдоты. Исследования доказывают, что смех снимает боль, улучшает иммунную систему и улучшает настроение. Польза в любом случае перевешивает опасность.

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