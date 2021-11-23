Можно ли действительно умереть со смеху

Может ли человек умереть от смеха? Короткий ответ: да, но это крайне маловероятно.

Говорят, что смех продлевает жизнь. Но в некоторых случаях смех может вас убить. К счастью, смерть от смеха — довольно редкое явление: известно об 11 зафиксированных случаях.

Разве смеяться так опасно?

Не совсем: убивает не собственно смех, а асфиксия либо остановка сердца в результате нехватки воздуха. Во время неконтролируемого приступа смеха человек не успевает дышать — это приводит к дыхательной недостаточности.

Другое последствие — приступ астмы. Если смеяться много и без остановок, в какой-то момент станет тяжело дышать даже здоровому человеку. У астматика дыхательная недостаточность может спровоцировать тяжелый приступ.

Еще одна опасность — смех во время еды. Непережеванные куски пищи попадают в трахею и блокируют ее, что вызывает приступ удушья.

В редких, почти неправдоподобных, но зафиксированных случаях человек смеялся так сильно, что нанес себе повреждения внутренних органов.

Наконец, длительный смех может быть не причиной, а следствием заболеваний мозга, например, инфаркта варолиева моста, либо психических заболеваний. В таких случаях человек не умирает от смеха, а умирает, смеясь.

Случаи

Британский каменщик Алекс Митчелл смеялся 25 минут подряд над шутками из любимого комедийного сериала The Goodies. Когда врач осмотрел тело Митчелла, он определил, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Поэт Хулиан дель Касаль так сильно смеялся над анекдотом, что это вызвало расслоение аорты, кровотечение и смерть.

По легенде древнегреческий философ Хрисипп, живший в III веке до н.э., умер от смеха, увидев, как осел пытался съесть инжир.