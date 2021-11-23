Можно ли действительно умереть со смеху

Может ли человек умереть от смеха? Короткий ответ: да, но это крайне маловероятно.
Говорят, что смех продлевает жизнь. Но в некоторых случаях смех может вас убить. К счастью, смерть от смеха — довольно редкое явление: известно об 11 зафиксированных случаях.
Не совсем: убивает не собственно смех, а асфиксия либо остановка сердца в результате нехватки воздуха. Во время неконтролируемого приступа смеха человек не успевает дышать — это приводит к дыхательной недостаточности.
Другое последствие — приступ астмы. Если смеяться много и без остановок, в какой-то момент станет тяжело дышать даже здоровому человеку. У астматика дыхательная недостаточность может спровоцировать тяжелый приступ.
Еще одна опасность — смех во время еды. Непережеванные куски пищи попадают в трахею и блокируют ее, что вызывает приступ удушья.
В редких, почти неправдоподобных, но зафиксированных случаях человек смеялся так сильно, что нанес себе повреждения внутренних органов.
Наконец, длительный смех может быть не причиной, а следствием заболеваний мозга, например, инфаркта варолиева моста, либо психических заболеваний. В таких случаях человек не умирает от смеха, а умирает, смеясь.
Не стоит прекращать смотреть любимые комедийные сериалы и рассказывать анекдоты. Исследования доказывают, что смех снимает боль, улучшает иммунную систему и улучшает настроение. Польза в любом случае перевешивает опасность.