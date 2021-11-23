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Что такое бытовой алкоголизм и как он проявляется

Мария Каткова
3 часа назад

Бытовой алкоголизм также называют бытовым пьянством, так как его не классифицируют как болезнь. Оно не так опасно для организма, но может нанести вред физическому и психическому здоровью. Именно поэтому, если вы или ваши близкие страдаете от этой вредной привычки, нужно узнать ее причины и способы избавления. О том, что такое бытовой алкоголизм и какие у него симптомы — в материале "Рамблера".

Что такое бытовой алкоголизм и как он проявляется
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При бытовом пьянстве не характерно постоянное увеличение объемов выпитого. Для употребления спиртных напитков человеку нужна причина, а если ее нет — он начинает придумывать. Чаще всего это могут быть проблемы на работе, проблемы в семье или празднование чего-либо. Иногда опьянение может выходить за грани дозволенного, поэтому на следующий день человеку может быть стыдно за то, что он напился. Иногда чувство вины может появляться в из-за того, что человек осознает, что он постоянно употребляет алкоголь.

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Как отличить бытовой алкоголизм

Главное отличие бытового пьянства от диагноза алкоголизм — в том, что его можно прекратить самостоятельно. У человека не изменяется поведение, привычки и психология. Алкоголик не сможет сам отказаться от употребления спиртного — ему потребуется помощь профессионалов. При бытовом пьянстве все возможно, если начать работать над собой.

У человека может не быть похмельного синдрома. А если он все-таки случается, то болезненной ломки и желания выпить алкоголь у него не возникает. Он просто сильно страдает от похмелья.

Бытовой алкоголик не имеет проблем с памятью и изменением сознания. Как правило, он хорошо помнит все, что происходило за столом во время пьянки и может воспроизвести это на утро. Бывают и исключения, когда алкоголик перебарщивает и не может вспомнить, но такие случаи единичны. Хронический алкоголик практически всегда не может вспомнить, что с ним происходило в состоянии опьянения.

При этом, если вы заметили у человек бытовой алкоголизм, то нельзя закрывать на это глаза. Он спокойно может перерасти в хронический. Основным признаком этого может быть увеличение дозы спиртного на постоянной основе и желание похмелиться.

Причины

Бытовое пьянство схоже по своим причинам с другими зависимостями. Не стоит пускать все на самотек. Для лечения нужно разобраться с тем, что способствовало появлению зависимости. Важно также всегда помнить, что сохраняется опасность перехода в хроническую стадию.

  • Большое количество свободного времени. У человека нет хобби, увлечений, а работа не приносит радость. В таких случаях ему остается только одно развлечение — алкоголь. Если причина кроется в большом количестве времени, то нужно занять человека, предложить ему развлечения, заинтересовать его.
  • Соблюдение традиций. Очень часто люди употребляют алкоголь в праздники и со временем начинают придумывать себе поводы выпить. Иногда они вознаграждают себя алкоголем за какие-то успехи. Здесь помогает обычный разговор с близкими или с психологом.
  • Поддержка общения. Если человек оказывается в компании пьющих людей и пытается не пить, то все начинают расспрашивать его и думают, что с ним что-то не так. Для того, чтобы влиться в компанию, человек начинает пить. В таком случае ему стоит сменить круг общения.
  • Стресс. Во многих случаях люди выпивают, если на них накатывает волна переживаний. Алкоголь действительно помогает расслабиться и отвлечься от проблем, но помните, что он не способствует их решению и вызывает помутнение рассудка.
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