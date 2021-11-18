Как офисная работа убивает здоровье

Отправляясь по утрам на работу, мало кто задумывается о том, что в офисе нас подстерегает много неприятностей, способных сказаться на здоровье. О том, чего стоит опасаться на работе и как постараться уберечь себя от болезней, читайте в материале "Рамблера".

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Сидячая работа

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Проводить большое количество времени, оставаясь в одной позе (в данном случае сидя за столом) специалисты категорически не рекомендуют. Это может привести к риску развития разнообразных серьезных заболеваний, в частности — сердечно-сосудистых. Проводя более пяти часов в день перед экраном ноутбука в положении сидя есть вероятность "досидеться" до инфаркта. Кстати, модный в наши дни способ работать стоя, на самом деле, тоже не выход. Он тоже может навредить здоровью. Последствиями такого способа работы могут стать отеки, боль в спине и ногах, перенапряжение вен и сосудов и другие неприятности.

Возьмите за правило каждые двадцать минут разминаться. Если есть возможность пройтись по офису, сделайте это. Даже простое болтание ногами под столом и небольшие наклоны в стороны положительно скажутся на вашем самочувствии: движения помогут немного разогнать кровь и размять мышцы. Не забывайте об этом.

Открытое пространство

В большинстве современных офисов сегодня открытая планировка. При всех положительных моментах такой организации рабочего пространства есть у нее и отрицательные стороны. В частности это не слишком полезно для здоровья. Согласно результатам исследования датских ученых, сотрудники "открытых" офисов на 62% чаще берут больничный по сравнению с офисными работниками, где в зданиях есть отдельные комнаты или хотя бы перегородки. Это вполне объяснимо. Многие сотрудники приходят на работу нездоровыми и офис становится настоящим рассадником бактерий и ОРВИ.

Как можно чаще мойте руки, старайтесь проводить обеденный перерыв на свежем воздухе и, конечно, не стоит геройствовать и являться на работу с признаками недомогания. Никому от этого лучше не станет. Кроме того, не забывайте, что эффективность сотрудника напрямую зависит от его самочувствия.

Система вентиляции

Воздух в офисе, поступая в здание через вентиляционную систему, циркулирует внутри пространства, проходя очистку. Это в идеале. На деле же в воздух попадают всевозможные микроорганизмы и токсичные частицы, которые ежедневно выделяют офисная бытовая химия, чернила принтеров и т.п. Всем этим сотрудникам приходится дышать, если фильтры вентиляционных систем вовремя не меняют. Кроме того, сами "просроченные" фильтры становятся средой для размножения бактерий и плесени. Пользы для здоровья это точно не прибавляет, а вот риск заполучить астму, хронические воспаления и синуситы а также различные аллергии вполне реален.