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Малышева раскрыла самую опасную позу для сна

Катерина Саломе
43 минуты назад

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в паре со своим соведущим Дмитрием Шубиным рассказала о самой полезной для позвоночника позе для сна. Они также поведали о том, в каком положении спать опаснее всего в эфире программы «Жить здорово!».

Малышева раскрыла самую опасную позу для сна
Фото: 

По словам экспертов, наиболее вредным считается сон на животе. Такое положение вредит позвоночнику, уверены они.

«Поза, которую я не рекомендую — это поза лежа на животе, она скверная»,

— признался Шубин.

Ведущий рекомендовал отдавать предпочтение позе на спине или на боку. Также он подчеркнул, что в обоих случаях стоит использовать две подушки. В первом варианте необходимо положить одну под голову, а другую зажимать между коленями. А во втором важно располагать на подушке не плечи, а голову и шею. А вторую подкладывать под поясницу, резюмировал Шубин.

Ранее мы рассказывали о том, что Малышева назвала продукты, которые защищают от рака.

ЗОЖ,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,
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