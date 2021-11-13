Что есть, чтобы улучшить память

Для полноценной работы мозгу требуется не только кислород, но и вода, витамины, полиненасыщенные жиры и аминокислоты. "Рамблер" разбирался, какое питание прокачает вашу память.

Правильное питание может значительно улучшить память и повлиять на работу мозга.

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По словам специалистов, на первом месте по эффективности оказывается жирная рыба из северных морей (скумбриря, сельдь, палтус, камбала и др.). Эти продукты ненасыщенными жирными кислотами Омега 3. В идеале такую рыбу рекомендуется употреблять дважды в неделю.

"Эти кислоты очень важны для нашего мозга, но самим организмом из других веществ не вырабатываются. А значит, поступить могут только с пищей. Как показали исследования, Омега-3 ускоряет регенерацию нейронов и препятствует окислению, разрушению клеток, снижает хроническое воспаление в центральной нервной системе", — рассказывала исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева изданию KP.RU.

Исследования показали, что регулярное употребление ряда продуктов оказывают благотворное воздействие на нервные клетки человека и передачу сигналов между ними. При правильном питании улучшается работа мозга и укрепляется память.

На первом месте по эффективности оказалась жирная рыба из северных морей - сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка. Все они оказались богаты ненасыщенными жирными кислотами Омега 3. Медики рекомендуют употреблять такую рыбу два раза в неделю.

Еще один "борец" за память — льняное масло холодного отжима. В ста граммах этого продукта содержится 70% полиненасыщенных жиров.

В яичном желтке содержится холин. Это вещество по своему действию похоже на витамины группы B, повышающие скорость передачи импульсов между нервными клетками. Исследования ученых Hordaland Health Study подтвердили, что у студентов, получавших большое количество холина с пищей, значительно улучшились оценки. Витамин В12, которым богаты яйца, также влияет на возможности памяти.

Для умственной деятельности полезен горький шоколад. Дело в том, что глюкоза является основным источником энергии для мозговых клеток, а антиоксиданты, содержащиеся в какао-бобах, уничтожают опасные свободные радикалы.

Еще один полезный продукт - авокадо. Специалисты называют его одним из важных продуктов-нейростимуляторов из-за содержания пантотеновой кислоты (витамина В5), отвечающей за долгосрочную память. Недостаток этой кислоты приводит к усталости и слабости.