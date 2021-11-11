Алкогольная амнезия: чем опасны провалы в памяти

Похмелье далеко не самое страшное, с чем можно столкнуться на утро после веселой гулянки. В качестве последствия в результате алкогольного опьянения могут появиться провалы в памяти. "Рамблер" расскажет, чем опасна алкогольная амнезия и можно ли с ней бороться.

Палимпсест – это нарушение памяти, при котором человек не способен вспомнить события, происходившие в момент приема высоких доз алкоголя. Интересный факт, что человек может помнить все до приема алкоголя, но в период опьянения даже совершить преступные действия и забыть о них.

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Провалы в памяти являются верным признаком того, что алкоголизм переходит во вторую стадию, где возникает физическая зависимость. Однако столкнуться с амнезией может любой, если примет большую дозу алкоголя, потому что мозг не справляется с поступившим количеством отравляющих веществ.

Виды

Выделяют лакунарную и тотальную алкогольную амнезию. Для первой формы характерно выпадение отдельных эпизодов, но сохранение в памяти общего хода событий. Порой оно сопровождается проявлениями гнева или плаксивости без явного повода. В тяжелых случаях развиваются острые психозы, которым предшествуют эпилептоформные припадки. Важно отметить, что все нарушения при лакунарной амнезии имеют спонтанный характер.

При тотальной амнезии стирается из памяти буквально вся информация. Человек не способен назвать свое имя и адрес и не узнает близких людей. При данной разновидности люди могут представлять опасность для окружающих. Они должны проходить лечение в специализированных стационарах.

Последствия

нарушение координации;

потеря сознания;

снижение скорости реакции;

ухудшение интеллектуальных способностей. Помимо обостренного чувства стыда на утро после гулянки за свершенные действия, потеря воспоминаний также опасна для здоровья. Она может стать причиной появления таких негативных последствий, как:

значительное нарушение чувствительности нервных окончаний;

полную потерю ориентации;

резкое снижение веса и даже дистрофию;

сильное ослабление всех видов памяти. Кратковременные провалы в памяти могут перерасти в более долговременные при злоупотреблении спиртными напитками, поскольку организм будет испытывать острую нехватку витамина В. Это, в свою очередь, сулит следующие последствия:

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