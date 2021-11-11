Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Алкогольная амнезия: чем опасны провалы в памяти

Катерина Саломе
1 час назад

Похмелье далеко не самое страшное, с чем можно столкнуться на утро после веселой гулянки. В качестве последствия в результате алкогольного опьянения могут появиться провалы в памяти. "Рамблер" расскажет, чем опасна алкогольная амнезия и можно ли с ней бороться.

Алкогольная амнезия: чем опасны провалы в памяти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Палимпсест – это нарушение памяти, при котором человек не способен вспомнить события, происходившие в момент приема высоких доз алкоголя. Интересный факт, что человек может помнить все до приема алкоголя, но в период опьянения даже совершить преступные действия и забыть о них.

Видео дня

Провалы в памяти являются верным признаком того, что алкоголизм переходит во вторую стадию, где возникает физическая зависимость. Однако столкнуться с амнезией может любой, если примет большую дозу алкоголя, потому что мозг не справляется с поступившим количеством отравляющих веществ.

Виды

Выделяют лакунарную и тотальную алкогольную амнезию. Для первой формы характерно выпадение отдельных эпизодов, но сохранение в памяти общего хода событий. Порой оно сопровождается проявлениями гнева или плаксивости без явного повода. В тяжелых случаях развиваются острые психозы, которым предшествуют эпилептоформные припадки. Важно отметить, что все нарушения при лакунарной амнезии имеют спонтанный характер.

При тотальной амнезии стирается из памяти буквально вся информация. Человек не способен назвать свое имя и адрес и не узнает близких людей. При данной разновидности люди могут представлять опасность для окружающих. Они должны проходить лечение в специализированных стационарах.

Последствия

Помимо обостренного чувства стыда на утро после гулянки за свершенные действия, потеря воспоминаний также опасна для здоровья. Она может стать причиной появления таких негативных последствий, как:
  • нарушение координации;
  • потеря сознания;
  • снижение скорости реакции;
  • ухудшение интеллектуальных способностей.
Кратковременные провалы в памяти могут перерасти в более долговременные при злоупотреблении спиртными напитками, поскольку организм будет испытывать острую нехватку витамина В. Это, в свою очередь, сулит следующие последствия:
  • значительное нарушение чувствительности нервных окончаний;
  • полную потерю ориентации;
  • резкое снижение веса и даже дистрофию;
  • сильное ослабление всех видов памяти.

Лечение

В большинстве случаев неврологические расстройства носят необратимый характер. С помощью интенсивного медикаментозного лечения можно лишь предотвратить их прогрессирование. Прежде всего, необходимо категорически отказаться от выпивки, в противном случае терапия не принесет никакого результата. После обязательных при алкоголизме детоксикации, психотерапии, кодирования необходима реабилитация. И это не только групповые занятия с психологом, социальная адаптация, но и общая восстановительная терапия.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители