Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Ученые выяснили, когда для сердца лучше всего спать

Диана Товсепова
1 час назад

У людей, которые засыпают с 22:00 до 23:00, гораздо ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это выяснили ученые из Великобритании. Соответствующая статья опубликована в European Heart Journal – Digital Health.

Ученые выявили лучшее для сердца время сна
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты компании Huma Therapeutics проанализировали данные и показатели более чем 88 тысяч участников исследования UK Biobank. Участники носили на запястье акселерометры. Таким образом специалисты собирали данные о времени, когда засыпает человек. При этом ученые фиксировали и социальное положение и физическое состояние участников.

Показатели здоровья участников отслеживались шесть лет. По словам ученых, за это время у 3172 (3,6%) развились сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего они возникали у тех, кто засыпал в полночь и позже, и гораздо реже у тех, кто ложился спать с 22:00 до 22:59.

Выяснилось, что у засыпающих позже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше на 25% чем у тех, кто засыпает в 22:00-23:00.

Ранее мы писали о том, как тяжелое одеяло помогает справиться с бессонницей.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители