Ученые выявили лучшее для сердца время сна

У людей, которые засыпают с 22:00 до 23:00, гораздо ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это выяснили ученые из Великобритании. Соответствующая статья опубликована в European Heart Journal – Digital Health.

Специалисты компании Huma Therapeutics проанализировали данные и показатели более чем 88 тысяч участников исследования UK Biobank. Участники носили на запястье акселерометры. Таким образом специалисты собирали данные о времени, когда засыпает человек. При этом ученые фиксировали и социальное положение и физическое состояние участников.

Показатели здоровья участников отслеживались шесть лет. По словам ученых, за это время у 3172 (3,6%) развились сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего они возникали у тех, кто засыпал в полночь и позже, и гораздо реже у тех, кто ложился спать с 22:00 до 22:59.

Выяснилось, что у засыпающих позже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше на 25% чем у тех, кто засыпает в 22:00-23:00.