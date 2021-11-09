Доктор Мясников развеял миф о пользе чеснока

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о пользе чеснока. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.
По словам доктора, существует распространенное заблуждение о том, что употребление чеснока в пищу снижает уровень холестерина, однако оно научно не доказано.
«Мы всегда считали, что он помогает, но исследования показывают обратное»,
— отметил специалист.
«Каких-то доказанных, статистически достоверных исследований о том, что чеснок действительно снижает уровень холестерина, у нас нет»,
— заключил врач и в то же время отметил, что чеснок должен входить в состав правильной диеты.
Он также признался, что сам регулярно употребляет этот продукт в пищу.