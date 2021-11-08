Что случится, если не спать трое суток

Если без еды и даже без воды человек может прожить достаточно долго, то обходиться без сна в течение продолжительного времени не в состоянии. О том, для чего на самом деле нужен сон и какое время без него человек может не спать, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Мы привыкли считать, что во время сна наш организм отдыхает. Однако, по мнению ученых, это не совсем так, ведь наш мозг и другие внутренние органы продолжают работать. Для чего же тогда человеку нужен сон? Может быть, без него вполне можно обходиться?

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Специалисты не советуют самостоятельно проводить рискованный эксперимент и бодрствовать в течение нескольких ночей подряд. Хотя однозначного ответа на вопрос, зачем нужен сон, у ученых нет, они сходятся во мнении, что он действительно важен.

Именно во сне мозг человека перерабатывает полученную за день информацию и избавляется от лишней, удаляя все несущественное и оставляя в памяти лишь то, что действительно важно. Кроме того, сон необходим для восстановления всех систем организма, включая нервную и иммунную.

Результаты многочисленных экспериментов, направленных на выявление последствий долгого отсутствия сна, которые в разное время проводили ученые, показали, что у бодрствующих в течение длительного времени пациентов снижается иммунитет, ухудшается память, происходят сбои обменных процессов и возникает нервное перенапряжение.

Более долгое отсутствие ночного отдыха приводят к еще более серьезным проблемам со здоровьем. Так, у человека снижается, затем и вовсе пропадает концентрация, становится несвязной речь, могут появиться галлюцинации. Внутренние органы (в частности сердце и печень) практически перестанут выполнять свои функции. Все это ведет сначала к потере сознания, а затем следует летальный исход.

Серьезные проблемы со здоровьем (физиологические и психические расстройства) появляются у человека уже после 3-5 суток лишения полноценного сна. А на 7-8 сутки без сна в мозге начинаются необратимые изменения, которые в итоге влекут за собой летальный исход.

Правда стоит отметить, что известны и случаи более длительного бодрствования. Так, в 1964 году американский школьник Рэнди Гарднер сумел продержаться без сна 264 часа (11 суток), этот результат был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

А в 2007 году британец Тони Райт, вознамерившись побить рекорд американца, не спал в течение 11 дней и 11 ночей. В общей сложности бодрствуя Райт провел 266 часов, на два часа дольше Рэнди Гарднера. Однако в Книгу рекордов Гиннесса британец так и не попал: ее представители уже некоторое время отказались регистрировать подобные достижения, поскольку они способны нанести вред здоровью.

Другие известные науке случаи того, когда человек способен обходиться без сна, зафиксированы как случаи серьезного заболевания. Обычному же человеку практически невозможно продержаться без сна 3-4 суток без ущерба для собственного здоровья.

Кстати

В мире зафиксировано немалое количество случаев длительной бессонницы. В частности, интересна история мальчика по имени Ретт Лэмб, который появился на свет в 2006 году. Ребенок родился совершенно здоровым, никаких патологий врачами отмечено не было. Но через некоторое время родители поняли, что с сыном что-то не так. Малыш совершенно не хотел спать. Совсем.