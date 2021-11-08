По жизни с улыбкой: вопросы к стоматологу

Красивая улыбка может моментально влюбить окружающих в ее обладателя, но далеко не все заботятся о своих зубах. О том, в каком возрасте должен состояться первый визит к стоматологу, в каких случаях необходимо устанавливать брекеты, как проходит процесс отбеливания зубов, а также почему не стоит удалять зубы мудрости, а когда удаление – это необходимая процедура – расскажет врач стоматолог, эксперт и ведущая телеканала «Доктор» Ольга Ямщикова.

Начнем с раннего развития зубов, что делать, чтобы к 12 годам все коренные зубы ребенка выросли красивые, здоровые и на своих местах?

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Большинство стоматологов сходятся во мнении, что начало чистки зубов должно совпадать с их появлением. Во-первых, эмаль молочных зубов слабая, и кариес очень легко поражает неокрепшие резцы и моляры. Во-вторых, материнское грудное молоко и молочная смесь содержат значительное количество сахара, который неизбежно влияет на зубки малыша. В-третьих, важно с самого раннего возраста сформировать у малыша привычку чистить зубки. Первые зубы рекомендуется чистить мягким марлевым тампоном или специальной влажной салфеткой. После полугода используют силиконовую зубную щетку-напальчник. Классическую детскую щетку можно использовать с 1 - го года жизни, а зубная паста подбирается соответственно возрасту малыша. Первую консультацию стоматолога рекомендуется получить в возрасте от 2 до 3 лет и далее каждые пол года. Осмотры в этом возрасте нужны для оценки процесса прорезывания зубов, обнаружения изменения прикуса, оценки длины и правильного прикрепления уздечек. Особенно важно уделять внимание стоматологическому здоровью ребенка с 5 до 12 лет, когда у него формируется постоянный прикус.

Подростковый возраст ассоциируется с брекетами на зубах? Если зубы выросли не на своих местах или неровные, это как раз самое время для установки брекетов? Что является предвестником установки этого модного нынче “аксессуара” и есть альтернативы?

Брекеты ставят начиная с 15 лет. Поводами для посещения стоматолога-ортодонта являются скученность зубов, их расположение вне зубного ряда, разный размер нижней и верхней челюстей, их соотношения между собой. Поводов много, но при посещении стоматолога каждые полгода, ваш лечащий врач увидит патологию и даст направление к ортодонту. Альтернатива брекетам есть - капы , которые носятся не снимая 24 часа, снять их можно только для принятия пищи. Но подросткам не очень показан этот метод лечения - они могут забывать их, потерять, не полоскать рот после еды, поэтому предпочтительнее устанавливать несъемные брекеты.

Допустим зубы выросли ровные и красивые: основной уход за зубами, профилактика болезней и укрепление десен? Удаление зубов мудрости, за или против?

Профилактика кариеса - это гигиена и правильное питание, т.е. чем меньше углеводов и сахаров мы потребляем, тем здоровее зубы. Булочки, чупа-чупсы, глазированные сырки...сладкую и липкую пищу лучше исключить из рациона ребенка. А вот твердые овощи и фрукты очень полезны: они стимулируют работу слюнных желез, что увеличивает самоочищение зубов и чисто механически удаляет налет. Процесс жевания задействует жевательные мышцы, которые будут воздействовать на челюсти ребенка и способствовать их росту и формированию правильной формы - дуги. И, конечно, обязательна профессиональная гигиена полости рта (1 раз в 6 месяцев).

Что касается здоровья десен, то профилактика - гигиена и правильный прикус.

Что касается зубов мудрости, «восьмерки» или по-медицински третьи моляры, то они достались нам от далеких предков. Зуб мудрости нужно удалять, если есть одна из трех основных патологий:

Дистопия – это неправильное расположение «восьмерок» относительно зубного ряда. Они могут лежать горизонтально, выступать вперед или назад по отношению к другим зубам и причинять им вред.

Ретенция – это явление, при котором зубы мудрости скрыты в десне или костной ткани челюсти. Может быть полной или частичной. При частичной ретенции зуб прорезывается не полностью.

Смешанная патология - в этом случае сочетаются дистопия и ретенция. Например, зуб может прорезаться не полностью и при этом лежать под углом. Также существует ряд частных случаев, но во всех остальных третий моляр является полноценным участником жевательного процесса, и удалять его не нужно!

С годами, естественно, зубы темнеют, но на помощь приходит чудодейственные процедуры - отбеливание и осветление, что о них нужно знать?

Все современные методы отбеливания можно разделить на 2 группы: клинические, т.е. проводимые в стоматологическом кресле непосредственно врачом-стоматологом, и домашние, т.е. проводимые самостоятельно с помощью заранее изготовленных кап. Отбеливание происходит за счет воздействия на пигмент внутри зуба отбеливающего геля, как правило, содержащего перекись водорода или перекись карбамида.

Совсем по-другому протекает процесс осветления зубов, основное отличие в том, что оно не предусматривает придания зубам более светлого оттенка, чем естественный. При осветлении удаляется пигментированный налет, который образуется из-за окрашивания эмали при употреблении красящих продуктов – кофе, чая, фруктов и овощей, имеющих яркий цвет, очищается поверхность зубов и промежутки между ними. В ходе проведения процедуры возможно восстановить первоначальный цвет зубов, обусловленный врожденным пигментом, а вот получить оттенок, светлее исходного, при осветлении невозможно. Оба способа, при профессиональном проведении процедуры, абсолютно безопасны.

Виниры - это веяние моды?

Виниры относятся к эстетическим микропротезам фронтальных зубов, которые в виде тоненьких пластинок фиксируются на наружной стороне зуба, придавая ему красивый и естественный вид. Поставить виниры рекомендуется в случаях, если присутствуют дефекты эмали или дентина, произошла реминерализация зуба, имеется небольшая кривизна прикуса, изменился цвет старых пломб или самой эмали.

минимальные сроки установки (2–3 посещения);

тщательный подбор накладок под цвет зубов пациента; полное прилегание;

стойкость к изменению цвета накладок от курения или пищи;

высококачественная эстетика; защита дентина от повреждений;

большой срок службы при правильном уходе. Преимущества реставрации зубов винирами:

Тем не менее, постановка виниров - это медицинская процедура, поэтому принимать решение о необходимости их установки может только стоматолог, так как у них есть и противопоказания: неправильный прикус, бруксизм, объемные пломбы и обширный кариес.

Если зубы не удалось сохранить, один или несколько были удалены или выпали, какой выход из этой ситуации? Какой метод на ваш взгляд самый оптимальный для восстановления линии зубов?

Протезирование отсутствующих зубов возможно несколькими способами: мостовидный протез и имплантация. Мостовидный протез - это протез, который восстанавливает утраченные зубы и представляет собой конструкцию (мост) из трех и более зубов, которая устанавливается с опорой на крайние собственные зубы пациента. При этом опорные зубы должны быть подготовлены. Такая конструкция позволяет достаточно быстро воссоздать отсутствующий один или несколько зубов, показан такой способ при частичной потере зубов (одного, двух, максимум - трех). Чтобы восстановить потерю 4 и более зубов, нужен другой вариант. И таким вариантом замещения зубов является имплантация - современный метод восстановления зубов, который позволяет добиться красивой улыбки, нормальной жевательной функции, при этом, избежать атрофии костной и мышечной ткани в опустевшей области. Челюсть человека устроена таким образом, что при отсутствии жевательной нагрузки ткани начинают истончаться, это приводит к деформации лица. Чтобы избежать таких последствий, врачи рекомендуют как можно быстрее установить имплантат в область, где был удален зуб с корнем. Конструкция заменит корень и остановит дегенеративные изменения. Зубной имплант в данном случае — металлическая конструкция в виде каркаса или штифта, которая вживляется в челюсть, выполняя роль корня зуба. В дальнейшем на имплант крепят несъемный протез. Решение о необходимости установки штифтов принимает стоматолог по результатам комплексного обследования, которое включает в себя рентгенологические исследования, ЭКГ и полный клинический анализ крови

Если сравнивать импланты с другими методами — съемными протезами и коронками, то импланты значительно удобнее в эксплуатации. Пациент чувствует себя уверенно, нет необходимости постоянно вынимать протезы. Коронки, закрепленные на штифтах, сидят крепче и выглядят красиво.