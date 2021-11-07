Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой

Электрические зубные щетки в целом безопасны, но имеют ряд абсолютных и временных противопоказаний.
"Рамблер" узнал у стоматолога, кому нельзя пользоваться таким прибором.
Отвечает главный врач научно-исследовательской стоматологии «Самсон», стоматолог-терапевт Преслер Елена Викторовна.
Чистить зубы электрической щеткой нельзя в следующих случаях:
- Возраст до 3-х лет. При этом детям нужно подбирать устройство, исходя из возраста. Есть модели для дошкольников, школьников и подростков. Они отличаются размером головки и количеством щетинок.
- Наличие кардиостимулятора. Использовать любые электрические приборы после его установки нужно с особой осторожностью.
- Патологическая стираемость эмали. Применение электрической зубной щетки усиливает степень стираемости.
- Кариес на стадии белого пятна, когда на зубах имеются участки с нарушенной минерализацией.
- Клиновидный дефект зубов. В процессе использования щетки поражение твердых тканей становится более обширным.
- Множество пломб. Сильные колебания и вибрация, проходящая по щетинкам, может привести к их отсоединению (что бывает крайне редко и только со старыми пломбами).
- Временным противопоказанием является обострение заболеваний десен и слизистой оболочки полости рта, в том числе гипертрофический гингивит, запущенная степень пародонтита, которая приводит к подвижности зубов, афтозный стоматит.
- Нельзя использовать электрическую щетку после операционных вмешательств в полости рта.
Электрические зубные щетки постоянно совершенствуются. Ранее их нельзя было применять при повышенной чувствительности десен, но сегодня есть устройства, которые работают в щадящем режиме и абсолютно безопасны.