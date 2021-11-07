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Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой: чек-лист

Дарья Амосова
5 часов назад

Электрические зубные щетки в целом безопасны, но имеют ряд абсолютных и временных противопоказаний.

Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Рамблер" узнал у стоматолога, кому нельзя пользоваться таким прибором.

Отвечает главный врач научно-исследовательской стоматологии «Самсон», стоматолог-терапевт Преслер Елена Викторовна.

Чистить зубы электрической щеткой нельзя в следующих случаях:

  • Возраст до 3-х лет. При этом детям нужно подбирать устройство, исходя из возраста. Есть модели для дошкольников, школьников и подростков. Они отличаются размером головки и количеством щетинок.
  • Наличие кардиостимулятора. Использовать любые электрические приборы после его установки нужно с особой осторожностью.
  • Патологическая стираемость эмали. Применение электрической зубной щетки усиливает степень стираемости.
  • Кариес на стадии белого пятна, когда на зубах имеются участки с нарушенной минерализацией.
  • Клиновидный дефект зубов. В процессе использования щетки поражение твердых тканей становится более обширным.
  • Множество пломб. Сильные колебания и вибрация, проходящая по щетинкам, может привести к их отсоединению (что бывает крайне редко и только со старыми пломбами).
  • Временным противопоказанием является обострение заболеваний десен и слизистой оболочки полости рта, в том числе гипертрофический гингивит, запущенная степень пародонтита, которая приводит к подвижности зубов, афтозный стоматит.
  • Нельзя использовать электрическую щетку после операционных вмешательств в полости рта.

Электрические зубные щетки постоянно совершенствуются. Ранее их нельзя было применять при повышенной чувствительности десен, но сегодня есть устройства, которые работают в щадящем режиме и абсолютно безопасны.

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