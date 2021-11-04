Врач назвал способы избежать тревожности на длинных выходных

Появление тревожности в ходе незапланированных нерабочих дней — реальный риск, и развитию этого состояния способствует как отсутствие общения с людьми, так и похолодание и нехватка солнца. На это обратил внимание главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

Врач назвал несколько способов избежать тревожности на длинных выходных. По его словам, важно не дать себе бездельничать и скучать и поддерживать свое настроение позитивным.

«Во время нерабочих дней я советую заняться, наконец, хобби, сделать другие полезные дела для семьи и дома, которые откладывали»,

— отметил он.

Тяжельников также посоветовал чаще гулять и заниматься спортом. Он напомнил, что физические упражнения способствуют выработке множества полезных гормонов, в том числе, дофамина, который отвечает за хорошее настроение. Помимо этого, представитель Депздрава призвал запастись списком хороших фильмов и книг, знакомство с которыми давно откладывалось.

Врач подчеркнул, что введенные ограничительные меры приняты своевременно и призваны разорвать цепочку заражения COVID-19 .

«Чтобы полностью справиться с пандемией, необходима действительно массовая вакцинация»,