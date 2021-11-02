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Кардиолог: как разное давление влияет на нас и чем оно опасно

Даша Краснова
2 часа назад

Артериальное давление — один из основных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы. Обычно оценивать здоровье человека начинают именно с измерения его артериального давления. Врач-кардиолог и терапевт Кучина Анна Юрьевна рассказала "Рамблеру", на что влияет давление.

Кардиолог: как разное давление влияет на нас и чем оно опасно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Артериальное давление определяется двумя цифрами: систолическим (когда происходит выброс крови) и диастолическим (период расслабления сердца между ударами).

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Высокое давление воздействует в первую очередь на стенки сосудов, при этом микрососуды становятся извитыми под высоким давлением. Из-за его воздействия могут появляться микрогематомы, а при гипертонической болезни можно наблюдать изменение сосудов сетчатки, головного мозга, нарушение функции почек.

Также высокое давление воздействует на сердце, мышце становится сложно качать кровь, преодолевая высокое давление. Это приводит к образованию гипертрофия левого желудочка, то есть утолщению его стенок.

При низком давлении наоборот в органы может поступать недостаточное количество крови. Мозг наиболее чувствителен к этому, поэтому при низком давлении мы сразу начинаем чувствовать слабость и головокружение.

Существует понятие так называемого пульсового давления, которое рассчитывается как разница между верхним и нижним давлением (это всегда положительное число).Норма определяется возрастом и полом. В среднем, она составляет 40-50 мм ртутного столба, не больше.

Причин большого разрыва между показателями систолического и диастолического давления много, но их необходимо лечить и корректировать. Например:

  • Физиологические причины: смена гормонального фона у женщин, стрессы, усталость и переутомление, последствия стресса или результат хронического характера, физическая перегрузка.
  • Патологические причины: остеохондроз шейного отдела позвоночника, гипотиреоз, недостаток или чрезмерное количество кортизола, сахарный диабет, проблемы с выделительной системой, инфаркты, инсульты, железодефицитная анемия, длительная гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, эндокардит или перикардит.
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