Кардиолог: как разное давление влияет на нас и чем оно опасно

Артериальное давление — один из основных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы. Обычно оценивать здоровье человека начинают именно с измерения его артериального давления. Врач-кардиолог и терапевт Кучина Анна Юрьевна рассказала "Рамблеру", на что влияет давление.

Артериальное давление определяется двумя цифрами: систолическим (когда происходит выброс крови) и диастолическим (период расслабления сердца между ударами).

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Высокое давление воздействует в первую очередь на стенки сосудов, при этом микрососуды становятся извитыми под высоким давлением. Из-за его воздействия могут появляться микрогематомы, а при гипертонической болезни можно наблюдать изменение сосудов сетчатки, головного мозга, нарушение функции почек.

Также высокое давление воздействует на сердце, мышце становится сложно качать кровь, преодолевая высокое давление. Это приводит к образованию гипертрофия левого желудочка, то есть утолщению его стенок.

При низком давлении наоборот в органы может поступать недостаточное количество крови. Мозг наиболее чувствителен к этому, поэтому при низком давлении мы сразу начинаем чувствовать слабость и головокружение.

Существует понятие так называемого пульсового давления, которое рассчитывается как разница между верхним и нижним давлением (это всегда положительное число).Норма определяется возрастом и полом. В среднем, она составляет 40-50 мм ртутного столба, не больше.

Причин большого разрыва между показателями систолического и диастолического давления много, но их необходимо лечить и корректировать. Например: