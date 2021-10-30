Какие позы для сна ученые-медики считают неправильными

У многих из нас есть своя любимая поза для сна. Может, она на первый взгляд и удобная, вот только последствия для организма могут быть самые разные, в том числе и негативные. По мнению медиков, следует избегать некоторых поз, опасных для здоровья.

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На боку

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Сон на боку может быть даже полезен в определенных ситуациях. Так, команда нейробиологов из университета Рочестера в Нью-Йорке пришла к выводу, что такая поза помогает избавиться от накопленных за день метаболических отходов (белка бета-амилоида, накопление которого вызывает болезнь Альцгеймера).

В то же время сон на правом боку может привести к изжоге, а сон на левом боку повышает нагрузку на внутренние органы. Это сердце, печень, легкие и желудок. Полезнее всего спать на левом боку беременным женщинам: это улучшает приток крови и циркуляцию питательных веществ, которые поступают к эмбриону.

На животе

Такая поза вредна, так как ваш позвоночник не имеет достаточной поддержки и прогибается. Кроме того, утверждает американский врач-ортопед Джонатан Фицгордон, в таком положении голова всегда повернута вбок под прямым углом, что вызывает онемение и покалывание в плечах и шее, так как нарушается кровообращение.

Если вы можете заснуть только лежа на животе, то, советуют врачи, попробуйте подкладывать под себя в районе таза небольшую подушку. Это поможет скорректировать положение позвоночника и снизить нагрузку на него.

На боку с вытянутыми в сторону руками

В такой позе имеет место сильное давление на нервы плеча, что может привести к временной атрофии мышц плеча и руки. Проснувшись, вы можете обнаружить, что рука онемела.

В позе зародыша

Многие люди любят засыпать на боку, свернувшись в калачик, с прижатыми к груди коленями. Такое положение помогает сохранять тепло. Но, по словам доктора Меламеда Мехмета из Американской академии медицины сна, оно вызывает сильный изгиб позвоночника и повышает нагрузку на суставы, приводя к болям в спине и плечах. А также, поскольку лицо в такой позе частично закрыто, могут возникнуть проблемы с дыханием.

В позе «морской звезды»

Некоторые спят на спине с вытянутыми в стороны руками и ногами, напоминая «морскую звезду».

«Эта позиция хороша для спины, — считает врач-невролог Диконт Джимей из клиники Норвуд в Бирмингеме. - Однако в таком положении люди также часто храпят (особенно те, кто предрасположен к этому явлению)».

Помимо этого, говорит Джимей, из-за того что руки закинуты вверх, возникает давление на плечи, что ведет за собой утренний дискомфорт и болевые ощущения.

Самая полезная поза для сна

Самой полезной медики считают положение лежа на спине в позе солдата, то есть с вытянутыми вдоль тела руками.

«Когда мы спим на спине, наш позвоночник находится в положении естественного “выравнивания”, без искривления, - говорит доктор Меламед Мехмет из Американской академии медицины сна. - Помимо этого, сон на спине – лучшая позиция для шеи и головы, потому что при таком положении нет почти никого давления, и при этом происходит равномерное распределение веса».