Что произойдет с организмом, если есть зеленую картошку

Если постоянно питаться позеленевшими клубнями картошки, то в организме произойдет накопление определенного вещества, которое в большом количестве превращается в яд. Какие человека могут ждать последствия — читайте в материале «Рамблера».

Покупая картофель поштучно, старайтесь тщательно выбирать клубни, а если берете продукт в мешке, то не стоит пренебрегать здоровьем — без сожаления выбросьте все позеленевшие плоды, чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Картофель относится к семейству пасленовых и содержит в своей структуре вредный яд соланин — ядовитый гликоалкалоид. В высокой концентрации он содержится в листьях, ягодах и зеленых корнях. Но при попадании на клубни солнечного света начинает скапливаться и там.

В молодом картофеле обычно содержится до 0, 05% этого вещества, в таком случае картофель выглядит так, каким мы привыкли его видеть. Но при его накоплении клубни приобретают отчетливый зеленоватый оттенок.

При этом не стоит думать, что если толстым слоем срезать шкурку, то проблема решена, ведь соланин содержится не только в оболочке плода.

Соланин отрицательно действует на работу мозга и разрушает эритроциты в крови. Это может повлечь за собой лихорадку или обезвоживание.

Для того, чтобы серьезно отравиться, нужно съесть не менее двух килограммов свежего, зеленого, неочищенного картофеля — это маловероятный расклад. Но регулярное употребление зеленоватого картофеля также может негативно сказаться на здоровье.

Первым делом от соланина страдает ЖКТ. Может начаться рвота и диарея.

В процессе варки концентрация и вред соланина уменьшается, так как часть яда уходит в воду. Но здоровьем лучше не рисковать, поэтому старайтесь отбраковывать зеленые клубни еще до начала процесса готовки.