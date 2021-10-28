Как распознать острое отравление алкоголем и что делать

Если человек выпивает много алкоголя, печень не успевает его переработать. А высокая концентрация этанола в крови может привести к летальному исходу. "Рамблер" расскажет, как определить острое отравление алкоголем.

Чем быстрее и больше пьет человек, тем выше риск получить неприятные последствия. Смерть от отравления наступает в 60% случаев. Концентрация этанола в крови растет даже, когда человек перестал пить, так как алкоголь продолжает всасываться в стенки желудка.

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Сначала у человека начинает шуметь в ушах, зрение и слух искажаются, начинает тошнить, голова кружится, речь становится путанной, а мышление — затрудненным. Это неприятные, но не угрожающие жизни симптомы.

Острое отравление этанолом проходит по-другому:

Человек теряется во времени, не понимает, где находится и не может говорить

Рвота — обильная, долга

Появляется тремор рук или судороги тела, другие неврологические симптомы

Кожа бледнеет, дыхание становится нерегулярным

Температура тела снижается (падает ниже 36,2°C).

Потеря сознания и внезапное засыпание опасны даже в состоянии легкого опьянения. Если человек отключается, нужно вызывать скорую.

При высокой концентрации этанола в крови может развиваться алкогольная кома. В случае поверхностной комы, человек теряет сознание, не реагирует на речь, но зрачковые рефлексы частично сохраняются, мышечный тонус меняется.

В глубокой коме пациент без сознания, зрачки не реагируют на свет, температура тела резко снижается, мускулатура расслабляется, болевая чувствительность утрачена.

Если есть вероятность отравления не только этанолом, но и другими формами спирта, необходимо также обратиться в скорую. Так как чаще всего люди погибают из-за отсутствия профессиональной помощи. В момент ожидания скорой лучше, если пациент будет бодрствовать.