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Как распознать острое отравление алкоголем и что делать

Даша Краснова
4 часа назад

Если человек выпивает много алкоголя, печень не успевает его переработать. А высокая концентрация этанола в крови может привести к летальному исходу. "Рамблер" расскажет, как определить острое отравление алкоголем.

Как распознать острое отравление алкоголем и что делать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чем быстрее и больше пьет человек, тем выше риск получить неприятные последствия. Смерть от отравления наступает в 60% случаев. Концентрация этанола в крови растет даже, когда человек перестал пить, так как алкоголь продолжает всасываться в стенки желудка.

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Сначала у человека начинает шуметь в ушах, зрение и слух искажаются, начинает тошнить, голова кружится, речь становится путанной, а мышление — затрудненным. Это неприятные, но не угрожающие жизни симптомы.

Острое отравление этанолом проходит по-другому:

  • Человек теряется во времени, не понимает, где находится и не может говорить
  • Рвота — обильная, долга
  • Появляется тремор рук или судороги тела, другие неврологические симптомы
  • Кожа бледнеет, дыхание становится нерегулярным
  • Температура тела снижается (падает ниже 36,2°C).

Потеря сознания и внезапное засыпание опасны даже в состоянии легкого опьянения. Если человек отключается, нужно вызывать скорую.

При высокой концентрации этанола в крови может развиваться алкогольная кома. В случае поверхностной комы, человек теряет сознание, не реагирует на речь, но зрачковые рефлексы частично сохраняются, мышечный тонус меняется.

В глубокой коме пациент без сознания, зрачки не реагируют на свет, температура тела резко снижается, мускулатура расслабляется, болевая чувствительность утрачена.

Если есть вероятность отравления не только этанолом, но и другими формами спирта, необходимо также обратиться в скорую. Так как чаще всего люди погибают из-за отсутствия профессиональной помощи. В момент ожидания скорой лучше, если пациент будет бодрствовать.

При отравлении алкоголем люди чаще всего умирают из-за нарушений дыхания. Если человек не дышит или хрипит, придется очистить верхние дыхательные пути. Для этого необходимо положить человека на бок, убрать рвотные массы пальцами, не проталкивая их глубже.

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