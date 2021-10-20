Ученый назвал три самых опасных состояния здоровья для человека

Серьезные болезни не развиваются в организме сиюминутно, на процессы влияют питание, образ жизни и наличие вредных привычек. Однако некоторые нарушения могут привести к тяжелым последствиям, поэтому важно следить за своим здоровьем. Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев рассказал, какие состояния особенно критичны.

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По его словам, одной из опасных проблем является высокий уровень холестерина в крови, причем нормализовать его с помощью витаминов нельзя.

«Артериальное давление и повышенный холестерин являются главными убийцами наравне с онкологией. Так что это очень серьезная тема, о которой нельзя рассуждать в плане витаминотерапии»,

— цитирует врача «Вечерняя Москва ».