Можно ли на самом деле пить воду во время еды

Существует предположение, что стакан воды во время еды может навредить пищеварению. Так ли это или лишь миф — в материале "Рамблера".

Миф. Вода никак не может помешать пищеварению, поскольку пищеварительные ферменты воздействуют только на пищу, а также сама еда и даже желудочный сок содержат воду, поэтому ее присутствие в желудке естественно. Некоторые исследования также показывают, что питье во время еды никак не влияет на скорость переваривания съеденного. И это далеко не все причины, почему стакан воды совершенно безопасен во время приема пищи.

Более того, питье во время еды может помочь пищеварению, а именно на стадии пережевывания и глотания — жидкость позволит пище продвинуться дальше по пищеводу. Также она способствует расщеплению пищи и помогает в усвоении содержащихся в ней питательных веществ.