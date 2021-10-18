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Можно ли на самом деле пить воду во время еды

Мария Иглина
1 час назад

Существует предположение, что стакан воды во время еды может навредить пищеварению. Так ли это или лишь миф — в материале "Рамблера".

Можно ли на самом деле пить воду во время еды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Миф. Вода никак не может помешать пищеварению, поскольку пищеварительные ферменты воздействуют только на пищу, а также сама еда и даже желудочный сок содержат воду, поэтому ее присутствие в желудке естественно. Некоторые исследования также показывают, что питье во время еды никак не влияет на скорость переваривания съеденного. И это далеко не все причины, почему стакан воды совершенно безопасен во время приема пищи.

Более того, питье во время еды может помочь пищеварению, а именно на стадии пережевывания и глотания — жидкость позволит пище продвинуться дальше по пищеводу. Также она способствует расщеплению пищи и помогает в усвоении содержащихся в ней питательных веществ.

В итоге, употребление воды во время и после приема пищи совершенно не вредно. А что касается питья до еды, то и этот вариант не навредит, однако подойдет не каждому. Если ваша задача похудеть, то тот, кто выпивает полтора или два стакана жидкости перед приемом пищи, как правило, съедает меньше из-за чувства насыщения, так как вода занимает место в желудке. Но если же вы желаете набрать мышечную массу, то до употребления пищи лучше не переусердствовать с водой.

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