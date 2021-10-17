Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Названы способы предотвратить старение мозга

Lenta.ruиещё 6
10 часов назад

Психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев рассказал, возможно ли замедлить ухудшение памяти и спад активности мозга, которые могут появиться даже в молодом возрасте, около 30 лет. В интервью для радио Sputnik специалист назвал способы, которые помогут сохранить молодость.

Названы способы предотвратить старение мозга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лебедев рассказал, что нередко люди начинают хуже запоминать информацию и жаловаться на память в возрасте до тридцати лет. Так, человек мог справляться с многочисленными задачами, отвечать на письма и звонки, однако со временем ему стало сложнее это делать.

«Это называют когнитивным нарушением»,

— объяснил медик.

Эксперт считает, что старение мозга можно предотвратить в молодом и среднем возрасте. Приостановить этот процесс довольно просто, считает он. Психофизиолог призвал вести здоровый образ жизни, чтобы замедлить старение мозга.

«Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье»,

— подчеркнул Лебедев.

Если здоровый образ жизни не помогает восстановить активность мозга, то следует обратиться за помощью к врачу. Специалист назначит необходимое лечение и упражнения.

Ранее россиянам рассказали о влиянии хобби на интеллект. Эксперты заявили, что занятия музыкой, иностранными языками, йогой и танцами положительно влияют на память и мозг.

ЗОЖ,Вячеслав Лебедев,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители