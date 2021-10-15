Что происходит с лунатиками

Нарушения сна не только снижают качество жизни человека, но и могут стать причиной комплексов и даже разладов в семье. Разбираемся, так ли опасны ночные активности и что предпринимать, если находишь себя в два часа ночи у холодильника.

Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Гоша Семёнов, CEO производителя товаров для сна Blue Sleep

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Ночная жизнь

Лунатики могут выйти на мороз, включить в доме свет, разговаривать со стенкой или копаться в комоде, пытаясь найти что-то, а некоторым кажется, что им грозит опасность и надо бежать. Странное состояние: человек вроде и не спит, но в то же время его сложно назвать бодрствующим.

В норме за ночь человек проходит разные фазы сна: поверхностный сон становится более глубоким, а потом снова приходит к первому состоянию. Такой цикл повторяется несколько раз за ночь. Однозначного ответа на вопрос, почему мозг активизирует ночную активность, пока нет. Мозг лунатиков достаточно активен, чтобы начать двигаться, но не настолько, чтобы проснуться. Итальянские учёные установили, что некоторые участки мозга людей, склонных к лунатизму, находились в состоянии бодрствования, другие же пребывали в глубоком сне. Таким образом у людей наблюдается дисбаланс между этими двумя состояниями. Российские специалисты по сну указывают на то, что подобное расщепление сознания свойственно незрелой нервной системе.

Существует миф о том, что человек, гуляющий во сне, не может нанести себе вреда. Но это не так! Он может споткнуться и получить травму или же заблудиться в незнакомом месте. Бывают и случаи, когда человек в подобном состоянии садится за руль и уезжает. Однако, по статистическим данным, лунатизм чаще всего не приводит к каким-либо серьёзным проблемам.

«А поговорить?»

Есть люди, которые не ходят по дому с закрытыми глазами, но разговаривают во сне. По оценкам зарубежных специалистов, примерно двое из трёх человек в разные периоды жизни вели ночные монологи.

Обычно бормотание не приносит вреда, однако в некоторых случаях это может говорить о нарушениях сна или проблемах со здоровьем. Например, разговоры во сне могут встречаться у людей с психическими расстройствами (депрессией, бессонницей), при злоупотреблении психоактивными веществами или в лихорадке. Ещё один фактор — сильный стресс.

Человек может начать говорить на любом этапе сна. Во время поверхностного сна его речь кажется более понятной, а при глубокой фазе чаще всего звучит бессвязный монолог. В некоторых случаях человек таким образом проигрывает события, которые ему снятся; также разговоры во сне могут быть связаны с ночными кошмарами. В любом случае, вряд ли в ночных монологах можно услышать что-то сакральное.

Скрежет зубов во сне

Еще одна проблема, которая доставляет неудобства и также может говорить о серьезных заболеваниях — это скрежет зубов во сне (бруксизм). По данным исследований, ночью скрипит зубами около 15 % населения планеты!

Неприятный ночной симптом может сигнализировать о множестве скрытых недомоганий. Например, бруксизм может быть следствием болезненного прорезывания зубов, аномалий прикуса, эндокринных нарушений, аллергии, обезвоживания, стресса и даже эпилепсии. Также среди причин скрежеа — неправильно подобранные протезы или глубокий кариес. Скрипеть зубами во сне могут и люди, страдающие некоторыми общими заболеваниями — например, шейным остеохондрозом или болезнью Паркинсона.

Сильный храп

Сильный храп во сне может отравить жизнь не только самому самому храпящему, но и окружающим. По статистике, примерно каждый пятый человек на Земле храпит.

Причиной храпа становятся преграды, которые блокируют воздушные потоки, проходящие через дыхательные пути. В момент этого столкновения и появляются неприятные звуки. Потокам воздуха мешают ослабленные мягкие ткани и мышцы мягкого нёба, опухоли, полипы или искривлённая носовая перегородка. Вызвать храп может неудобная подушка, сухой воздух в помещении, много пыли и аллергия.

По мнению американских ученых, храп — это не болезнь, а симптом. Так же, как кашель может быть симптомом пневмонии, храп может быть симптомом обструктивного апноэ (остановки дыхания) во сне.

Простые способы сделать сон комфортным

Чтобы устранить все проблемы со сном, необходимо наладить режим дня и исключить все факторы стресса. Многие проблемы, такие как лунатизм, обычно проходят сами собой. Чтобы устранить монологи во сне, стоит поработать над снижением тревоги путем медитации или йоги. Подойдут и физические упражнения в течение дня (но не непосредственно перед сном). Важен и отказ от тяжелой пищи, алкоголя и кофеина за несколько часов до сна.