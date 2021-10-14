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Какие растения снижают уровень мужских гормонов

Русская семерка
9 часов назад

Сейчас можно встретить множество советов, как повысить потенцию, например, с помощью народной медицины. Но на всякий случай не помешает знать и о средствах, снижающих мужскую силу.

Какие травы снижают уровень мужских гормонов
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Зачем нужны средства, снижающие потенцию?

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В жизни случается всякое-разное. Бывает, что по каким-то причинам мужчине нужно воздерживаться от половых отношений, вот он и пытается снизить либидо.Часто специальные «травки» заваривают мужьям жены – чтобы не ходил налево, да и не всем нравится излишняя сексуальная активность… Кто-то опасается беременности, но не доверяет противозачаточным средствам.К сожалению, не все люди являются грамотными в плане народной медицины, и не все знают, что некоторые средства могут быть опасны для потенции. Ведь существуют растения, которые во всех иных отношениях считаются полезными и целебными, но вот мужская сила от них убавляется.

Ромашка и зверобой

Почему-то многие ошибочно считают, что эти лекарственные растения, продающиеся в любой аптеке и хорошо помогающие, например, при простудных заболеваниях, способствуют повышению потенции. На самом деле все с точностью до наоборот. Зверобой, например, в больших дозах снижает эрекцию и вызывает преждевременное семяизвержение в процессе полового акта.

Мята

Чай с мятой часто пьют перед сном, так как это растение обладает общеуспокоительным эффектом. Но успокаивает оно не только нервную систему. Дело в том, что мята содержит вещества, снижающие выработку мужского гормона – тестостерона, а также ментол, который подавляет активность сперматозоидов. То есть, если даже мужчина окажется в состоянии провести половой акт, шансы забеременеть у женщины резко снижаются.

Мелисса и душица

Это чисто «женские» травы, содержащие фитоэстрогены. Их часто любят за приятный вкус и аромат. Но после чая с мелиссой или душицей у мужчин пропадает желание заниматься любовью. Поэтому чай, в состав которого входят эти травы – не лучший вариант для мужчины, который хочет оставаться сексуально активным.

Пустырник и другие успокоительные

Также к снижающим потенцию можно отнести все успокоительные травяные сборы, например, с пустырником или зюзиком европейским, так как они снижают артериальное давление, а заодно и кровоснабжение полового органа. После них мужчине, скорее всего, захочется спать, а не заниматься любовью.Можно попить данные травки, если они рекомендованы от какого-то недуга. Но нельзя употреблять их постоянно, если вы не хотите утратить свою мужскую суть, говорят специалисты. Все хорошо в меру.

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