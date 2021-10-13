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3 простых способа определить свое телосложение: инструкция

Стелла Шмель
3 часа назад

Строение тела условно разделяют на три подвида: эктоморфное, эндоморфное и мезоморфное. Оно определено природой и не меняется в течение жизни. Но на качество и внешний вид можно повлиять, зная особенности строения своего тела. В материале "Рамблера" — рассказываем о трех способах узнать, к какому типу относится ваше телосложение.

3 простых способа определить телосложение: инструкция
Фото: Кадр из фильма "Красотка на всю голову"Кадр из фильма "Красотка на всю голову"

По визуальной оценке

Видео дня

Свой тип телосложения можно определить, внимательно изучив особенности своей внешности.

Granito diaz/wikimedia.org
  • У эктоморфов длинные конечности, они отличаются худощавым типом телосложения. Они достаточно тяжело набирают как мышечную, так и жировую ткань. У таких людей быстрый метаболизм и им достаточно легко добиться как рельефности тела, так и общих визуальных изменений.
  • Мезоморфы обладают средней мышечной массой, которая очень органично смотрится на людях с таким строением тела. Тем не менее, им нужно быть аккуратными, так как при несоблюдении диеты они легко теряют привычную форму и набирают вес.
  • Эндоморфы - это практически всегда люди невысокого роста с крепким телосложением. Они легко набирают лишний вес и тяжело и долго его сбрасывают. При этом их тело прекрасно отзывается на тренировки и легко набирает мышечную массу. Чтобы оставаться "в форме", им необходимо вести активный образ жизни.

По запястью

Также тип телосложения можно узнать, измерив запястье. Для этого нужно взять сантиметровую ленту и приложить ее в самой узкой части.

  • Менее 15 сантиметров - у эктоморфа
  • 15-17 сантиметров - у мезоморфа
  • более 17 сантиметров - у эндоморфа

По длине ног

Длину ног измеряют от пола до вертельной точки - это наиболее выступающая точка в верхней части большого вертела бедра.

Если длина меньше половины роста или, напротив, больше на 2-4 сантиметра, то это эндоморфный тип телосложения. Если ноги длиннее тела на 4-6 сантиметров, то это черта мезоморфа. А у эктоморфов ноги длиннее на 6-9 сантиметров.

У каждого типа телосложения есть свои выигрышные и слабые стороны. Это особенно важно знать при планировании тренировок и составлении меню на каждый день.

Стоит отметить, что у одного и того же человека могут быть выражены черты сразу двух типов телосложения — это нормально, так как эндоморфы, эктоморфы и мезоморфы в чистом виде встречаются достаточно редко. В данном случае следует ориентироваться на превалирующие отличительные черты строения тела.

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