3 простых способа определить телосложение: инструкция

Строение тела условно разделяют на три подвида: эктоморфное, эндоморфное и мезоморфное. Оно определено природой и не меняется в течение жизни. Но на качество и внешний вид можно повлиять, зная особенности строения своего тела. В материале "Рамблера" — рассказываем о трех способах узнать, к какому типу относится ваше телосложение.
Свой тип телосложения можно определить, внимательно изучив особенности своей внешности.
Также тип телосложения можно узнать, измерив запястье. Для этого нужно взять сантиметровую ленту и приложить ее в самой узкой части.
Длину ног измеряют от пола до вертельной точки - это наиболее выступающая точка в верхней части большого вертела бедра.
Если длина меньше половины роста или, напротив, больше на 2-4 сантиметра, то это эндоморфный тип телосложения. Если ноги длиннее тела на 4-6 сантиметров, то это черта мезоморфа. А у эктоморфов ноги длиннее на 6-9 сантиметров.
У каждого типа телосложения есть свои выигрышные и слабые стороны. Это особенно важно знать при планировании тренировок и составлении меню на каждый день.
Стоит отметить, что у одного и того же человека могут быть выражены черты сразу двух типов телосложения — это нормально, так как эндоморфы, эктоморфы и мезоморфы в чистом виде встречаются достаточно редко. В данном случае следует ориентироваться на превалирующие отличительные черты строения тела.