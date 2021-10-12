Назван самый важный элемент для иммунитета

Главврач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко назвала самый важный элемент для иммунитета. По ее словам, в период осенних простуд наиболее критичен недостаток магния. Ее слова приводит радио Sputnik.

Доктор заявила, что этот элемент важен для обслуживания более трехсот протекающих в организме химических реакций. Если его показатель будет слишком низок, это может сказаться на работе щитовидной железы и выработке гормона кортизола и адреналина. Но это еще не все.

"Также кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры",

— предостерегла Мойсенко, добавив, что дефицит магния является также причиной быстрой утомляемости и повышенной нервозности.