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Назван самый важный элемент для иммунитета

Катерина Саломе
3 часа назад

Главврач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко назвала самый важный элемент для иммунитета. По ее словам, в период осенних простуд наиболее критичен недостаток магния. Ее слова приводит радио Sputnik.

Назван самый важный элемент для иммунитета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доктор заявила, что этот элемент важен для обслуживания более трехсот протекающих в организме химических реакций. Если его показатель будет слишком низок, это может сказаться на работе щитовидной железы и выработке гормона кортизола и адреналина. Но это еще не все.

"Также кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры",

— предостерегла Мойсенко, добавив, что дефицит магния является также причиной быстрой утомляемости и повышенной нервозности.

Для слаженной работы организма также необходим витамин Е. Ежедневно человек должен получать 10-15 миллиграммов элемента. Ранее мы писали о том, в каких продуктах самое высокое содержание витамина Е.

ЗОЖ,ИА Sputnik,
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