Может ли на самом деле лопнуть желудок

Редко, но такие случаи происходят, хотя чаще всего, это лишь исключение из правил. О том, почему это может произойти, читайте в материале “Рамблера”.

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Теоретически, стенки желудка могут не выдержать слишком сильного давления от поступившего в орган количества пищи и порваться. Однако стоит понимать, что добиться этого очень трудно. Объем желудка взрослого человека составляет около полулитра. При приеме пищи его стенки со временем могут растягиваться, а объем желудка, в свою очередь, увеличиваться (в среднем примерно до одного литра, но при переедании и больше).

Кроме эластичности стенок желудка у людей есть еще один защитный механизм, не позволяющий желудку банально лопнуть: рвотный рефлекс. Человек просто физически не способен съесть такое количество пищи, чтобы желудок порвался: пища, которую едок будет пытаться проглотить, тут же будет выходить обратно.