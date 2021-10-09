Россиянам назвали допустимую дозу алкоголя

Как отметил специалист со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), безопасной дозы алкоголя не существует. Абдрашитов добавил, что доступность алкоголя и малое количество информации о его вреде создает иллюзию относительной безопасности данных напитков для здоровья человека.

Тем не менее, существует условная «норма» для взрослых людей, которая приносит меньший вред, добавил эксперт. Абдрашитов уточнил, что россияне могут употребить две стандартные порции по 10 грамм чистого алкоголя в день. По его словам, один бокал вина (140 миллилитров) содержит около 13 граммов чистого спирта, а одна рюмка крепкого алкоголя (40 миллилитров) — 12,5 граммов.