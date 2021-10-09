Превентивная медицина экономит наши деньги на лечение

Как показывает реальная практика прогрессивных стран, предотвращать болезни до их появления выгоднее финансово и полезней для организма. Разбираемся, в чем плюсы превентивной медицины и как она помогает экономить деньги и реже обращаться за помощью к врачам.

Разобраться в плюсах и минусах метода помогает Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament, эндокринолог и доктор медицинских наук.

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В чем суть превентивной медицины

Профилактика, а не ремонт — в этом ключевое отличие превентивной медицины от более традиционных методов. Превентивная медицина предлагает перейти от лечения болезней к сохранению здоровья, расширению резервов организма и продлению жизни. Как? С помощью индивидуальных рекомендаций на основе современных исследований, которые позволяют изменить образ жизни без страданий.

Из чего «состоит» превентивная медицина

В ее основе — периодические проверки состояния здоровья, или чекапы. Проверки состоят из базовых анализов, сдачи крови, осмотра врача. Приветствуется адресный и персонализированный подход.

В прохождении персонализированного чекапа важна периодичность и регулярность, даже если у пациента нет жалоб и идеальное здоровье. Необходимо отслеживать физические показатели через специальные медицинские приложения. Это позволяет выявить болезнь или предрасположенность на ранних этапах.

Преимущества превентивной медицины

Важно понимать, что это не новый тренд, а способ избежать заболеваний, травм и их осложнений, который разделяет научное сообщество и одобряют врачи.

Несомненное преимущество — ежегодная диагностика, профилактика и предотвращение болезней стоит дешевле необходимого и неизбежного лечения.

Кому и как часто необходимо проходить чекапы

Частота и объем анализов зависит от возраста и состояния здоровья.

Полный чекап организма раз в год — здоровым людям без жалоб;

Расширенный чекап и/или чекап раз в полгода — пожилые, представители опасных профессий, люди с хроническими заболеваниями.

Сколько денег экономит превентивная медицина

Приведем простой пример. Согласно официальной статистике, в России и странах СНГ на каждые 1000 человек происходит 350 случаев смертей от инфарктов, артериальных гипертоний или инсультов. Только из-за болезней системы кровообращения Россия теряет до 5% ВВП ежегодно, оценивает Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ организации здравоохранения департамента здравоохранения Москвы. Профилактика может не просто снизить смертность, но и расходы бюджета.

Для обычного человека лечение последствий инфаркта миокарда может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Одна только операция по стентированию коронарных артерий стоит не менее 170 тысяч рублей. Это без учета необходимых обследований с последующим мониторингом состояния пациента и пожизненной терапии статинами, дезагрегантами, гипотензивными и другими дорогостоящими препаратами.

Ежегодный чекап стоит от 6 до 50 тысяч рублей в зависимости от тарифа, города и сопутствующих заболеваний. Однако комплексный регулярный подход выходит все же дешевле, чем лечение одного запущенного органа.

Другой пример. Полное обследование по выявлению почечной недостаточности в платной клинике стоит от 8 до 10 тысяч рублей. Добавим к этому сопутствующее лечение и регулярные походы к врачу для коррекции назначенной терапии. Ежегодный чекап почек, позволяющий обнаружить ранние изменения работы органа, обойдется дешевле: от 500 до 3000 рублей.

Почему за превентивной медициной будущее

Профилактический подход к здоровью используют в 11 странах мира со всемирно признанной системой здравоохранения и высокой продолжительностью жизни населения: Дания, Швеция, Канада, Франция, Великобритания, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария и другие.

Для государств выгода становится очевидной — предупредительные методы сокращают расходы на здравоохранение. «Лечащая» медицина — тяжелое экономическое бремя для любого государства. Сколько стоит день больного человека? Ему нужна больница, врач, средний медперсонал, клининговая служба. Также нужно учитывать и стоимость койко-дня, препаратов, оплату больничных, лечение осложнений, возможную инвалидизацию, восстановление и реабилитацию после заболевания.

Безусловно, у метода есть свои недостатки. Предупреждение заболеваний требует меньших финансовых инвестиций. Но ресурсы все равно тратятся — на обучение персонала больниц и повышение информированности населения.