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Названа допустимая доза алкоголя для диабетиков

Lenta.ruиещё 6
3 часа назад

Врач-эндокринолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет назвала допустимые виды и дозировку алкоголя для больных сахарным диабетом. Об этом она рассказала «Известиям».

Названа допустимая доза алкоголя для диабетиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам медика, употребление спиртных напитков для диабетиков возможно в редких случаях, а сама жидкость должна быть с минимальным содержанием сахара. В качестве примера она привела сухие вина, шампанское брют, коньяк, виски и водку.

«Бокал вина в праздник, чтобы чувствовать вкус жизни, для настроения, допустим. К тому же в вине много полезных веществ, таких как ресвератрол — мощный антиоксидант»,

— отметила специалист.

Она напомнила, что при употреблении алкоголя происходит снижение глюкозы в крови за счет блокады глюконеогенеза в печени, а на следующий день происходит прогрессивное повышение сахара, когда этот процесс растормаживается. Также эндокринолог пояснила, что спиртные напитки повышают аппетит и при его потреблении развивается жировая дистрофия печени, что усугубляет нарушение углеводного обмена.

ЗОЖ,газета "Известия",
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