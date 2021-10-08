Названа допустимая доза алкоголя для диабетиков

По словам медика, употребление спиртных напитков для диабетиков возможно в редких случаях, а сама жидкость должна быть с минимальным содержанием сахара. В качестве примера она привела сухие вина, шампанское брют, коньяк, виски и водку.

«Бокал вина в праздник, чтобы чувствовать вкус жизни, для настроения, допустим. К тому же в вине много полезных веществ, таких как ресвератрол — мощный антиоксидант»,

Она напомнила, что при употреблении алкоголя происходит снижение глюкозы в крови за счет блокады глюконеогенеза в печени, а на следующий день происходит прогрессивное повышение сахара, когда этот процесс растормаживается. Также эндокринолог пояснила, что спиртные напитки повышают аппетит и при его потреблении развивается жировая дистрофия печени, что усугубляет нарушение углеводного обмена.