Группа крови влияет на физические показатели, характер человека и даже на процесс зачатия детей. "Рамблер" выяснил, чем на самом деле различаются группы крови.

Для чего нужны группы крови

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Группы крови разделяют по антигенам, которые находятся в красных кровяных тельцах. Это определенная структура на поверхности клетки. Если она является чужеродной для организма, то на нее будет реагировать защитная система человека. Это важно учитывать при переливании.

Систему разделения разработал австрийский ученый Карл Ландштейнер в 1901 году. Группа крови зависит от присутствия эритроцитов антигенов, которые назвали «А» и «В»:

Первая группа крови означает отсутствие антигенов «А» и «В» (обозначили это отсутствие как «О» (ноль).

Вторая группа крови — содержит только антиген «А» (обозначение «А»).

Третья группа крови — содержит только антиген «В» («В»)

Четвертая группа крови совмещает в себе антигены «А» и «В» («АВ»).

Резус-фактор и его значение

Ученики Карла Ландштейнера, Александр Винер и Филипп Левин продолжили изучать кровь и в 1940 году открыли антиген на эритроцитах человека, аналогичный имеющемуся на эритроцитах макак резус. Этот антиген, встречающийся у 85% людей белой расы, был назван резус-фактором и обозначен, как «D»-антиген.

Те люди, у которых имеется антиген «D», относятся к резус-положительным, а те, кто его не имеет, — к резус-отрицательным. Это имеет значение при зачатии ребенка, когда у родителей разные резусы, у ребенка и матери может развиться резус-конфликт. Это ставит под угрозу рождение ребенка. Поэтому при планировании ребенка нужно определить резус-факторы партнеров, чтобы знать о возможном риске.

Распространенные и редкие группы

Самой распространенной на земле считается первая группа крови. Она встречается у 45% людей. Вторая группа крови преобладает среди европейцев — ее носителями являются около 35% людей. Третья группа крови встречается лишь у 13% людей. Четвертая группа крови самая редкая — встречается лишь у 7% людей на всей планете!

При этом 85% населения имеют резус-положительную принадлежность, 15% — резус-отрицательную резус-принадлежность. Знать это необходимо при зачатии ребенка.

Группа крови и пищеварение

Существует специальная диета Питера Д’Адамо по группам крови. Американский врач объясняет свою теорию так.

Самая древняя группа крови была у кроманьонцев, промышлявших охотой. Поэтому носители первой группы крови должны есть много мяса и рыбы. При этом им нужно ограничить количество углеводов, зерновых и бобовых продуктов.

Когда люди начали осваивать земледелие и употреблять растительные продукты, появилась вторая группа крови. Ее носителям рекомендуется есть овощи, фрукты, бобовые, зерновые без глютена. А вот молочные продукты, мясо и алкоголь можно смело исключать.

Третья группа крови возникла благодаря молочному питанию кочевников, мигрирующих со Среднего Востока и Северной Африки до Гималаев. Этой группе можно есть овощи и фрукты, молочные продукты, большинство видов мяса, кроме курицы. Исключить пшеницу, кукурузу, бобовые, томаты и некоторые другие продукты.

Четвертая группа крови появилась благодаря смешению Кавказского (группа А) и Азиатского (группа В) генных пулов. Ее представители появились на свет сравнительно недавно — 15 столетий назад. Им подходит как растительная, так и животная пища. Однако есть свои исключения.

Кровь и характер

В Японии существует специальная система отбора сотрудников в компании на основе группы крови. Этот метод имеет название «кецу-еки-гата». Считается, что комбинируя людей с разными группами крови, можно собрать идеальный коллектив.

По мнению специалистов, обладатели первой группы считаются личностями, которые склонны к риску, но умеющими принимать сложные решения.

Вторая группа крови — это созидатели, спокойные, трудолюбивые исполнители. Третья — неспокойные личности, постоянно стремящиеся к чему-то новому. Четвертая группа крови — это странные, непредсказуемые и многогранные люди.