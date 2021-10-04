Кому нельзя становиться донором крови

В России компенсация за донорство составляет около тысячи рублей, некоторые рассматривают это как своеобразный способ заработка и умалчивают о своих противопоказаниях. Именно поэтому врачи предпочитают доноров, которые сдают кровь на безвозмездной основе. Рамблер" расскажет, кому на самом деле нельзя становиться донором крови.

В первую очередь, донор не должен быть младше 18 лет и старше 65, а вес должен составлять не менее 50 килограмм. Кровь категорически запрещается сдавать пациентам, у которых наблюдаются простуда, грипп, ангина, герпес, расстройство желудка или какая-нибудь другая инфекция.

Также нельзя сдавать кровь в течение шести месяцев тем, кто сделал татуировку или пирсинг, поскольку во время процедуры могла быть занесена какая-либо инфекция. Однако, если пирсинг был выполнен зарегистрированным специалистом здравоохранения, то сдать кровь можно уже через 12 часов. После посещения стоматолога также запрещено становиться донором. Если это было незначительное вмешательство, то сдать кровь можно ровно через 24 часа, если же значительное, то должен пройти месяц.

Лица, которые когда-либо получившие положительный результат теста на ВИЧ-инфекцию также не могут стать донорами, как и те, которые употребляли инъекционные психоактивные вещества.

Еще запрещается сдавать кровь тем, чей показатель гемоглобина ниже минимального уровня, установленного для сдачи крови. В месте, где сдается кровь, обычно проводится тест, чтобы определить показатель.