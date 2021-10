Какие продукты реально вредны для сердца

Исключить, нельзя есть

Всего и побольше

Чесночный удар

Продукты, сокращающие жизнь

Доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки (Katherine Zeratsky) в разговоре с журналистами Eat This, Not That рассказала, от каких пяти продуктов необходимо отказаться, чтобы продлить себе жизнь.