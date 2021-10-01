Какие продукты реально вредны для сердца

Меньше хлеба, больше чеснока: что есть, чтобы не навредить сердцу и продлить годы жизни — в материале "Рамблера".

Невозможно следить за здоровьем, не обращая внимания на свое питание. Специалисты отмечают, что продукты, которые мы потребляем, влияют на состояние наших органов, в том числе сердца.

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Так, выбирая правильные продукты, можно было бы избежать большинства кардиологических проблем. Для начала, нужно понимать, что ожирение в любом случае приведет к сбоям в работе сердца.

«Первое, что нужно исключить, — переедание. Надо научиться выходить из-за стола чуточку голодным. Регулярное переедание — прямой путь к ожирению. В свою очередь, ожирение ведет к нарушению работы сердца и закупорке сосудов...", — рассказал изданию Aif.ru Владимир Подхомутников, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог высшей категории.

Исключить, нельзя есть

Важно ограничить себя в потреблении вредных углеводов. Они содержатся в белой муке, сдобной выпечке, пирожных, тортах, белом хлебе, вафлях, печенье. Если вы питаетесь преимущественно быстрыми углеводами, то, скорее всего, рискуете заработать атеросклероз сосудов, в том числе, сердечных.

Если организм потребляет много углеводов, но не расходует их как источники энергии, то они начинают откладываться в иде гликогена и холестерина. По этой причине в сутки человеку следует потреблять не более 20% быстрых углеводов общего количества элементов. При этом можно употреблять в пищу, злаковые продукты с высоким уровнем клетчатки, цельнозерновой хлеб, пшено, гречку, ячмень.

Еще одно важное ограничение — соль. Необходимо минимизировать ее потребление для нормальной работы сердца и сосудов. в сутки рекомендуется употреблять не более 1,5 грамм натрия. Он итак содержится в пище в больших количествах, поэтому привычка досаливать еду может привести к задержке жидкости и увеличению нагрузки на сердце.

Кроме того, для организма опасны насыщенные жиры и трансжиры. Это сливочные соусы, маргарин, пальмовое масло. Для того, чтобы избежать проблем с сердцем, важно отказаться от рафинированного масла и обжаренных в нем продуктов

Всего и побольше

А вот ненасыщенные жиры, наоборот, полезны. Они есть в орехах, морской рыбе, авокадо, оливковом и других нерафинированных растительных маслах. Исключение жиров из рациона приведет к снижению иммунитета, потому как они участвуют в строительстве клеточных мембран и синтезе гормонов.

Важным строительным материалом клеток являются белки. Их мы можем получить, употребляя яйца, рыбу, мясо птицы, соевые и молочные продукты.

Не один химический процесс в организме не может проходить без участия важных микроэлементов (калия, магния, кальция). Они контролируют электрическую активность нервной ткани и проводящей системы сердца. Так они обеспечивают нормальное функционирование всех клеток, особенно клеток сердечной мышцы.

Кальций можно получить, употребляя молоко, сыры, орехи, бобовые и сухофрукты, а калий и магний есть в свекле, моркови, шпинате, петрушке, инжире, черносливе, грецких орехах.

Чесночный удар

Идеальный продукт для сердца — чеснок. Ученые выяснили, что один зубчик чеснока в сутки уменьшит давление на 10 единиц, но принимать его таким способом следует курсом (месяц).

Регулярное употребление чеснока снизит уровень холестерина и предупредит образование бляшек в кровеносных сосудах.

В чесноке содержатся флавоноиды и аллицин, которые могут регулировать сердечный тонус. При гипертонии чеснок будет работать эффективно, а при пониженном давлении лучше не стоит им злоупотреблять.

Конечно, многих смущает запах чеснока. Для того, чтобы избежать неприятных ощущений, придумали чесночные таблетки или капсулы. Они покрыты пленкой, которая не растворяется во рту. Таким образом, полезные вещества "открываются" и всасываются только в желудке.

Продукты, сокращающие жизнь

Некоторые продукты, пор мнению ученых, способны даже сокращать срок жизни, плохо сказываясь на здоровье человека.

Доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки (Katherine Zeratsky) в разговоре с журналистами Eat This, Not That рассказала, от каких пяти продуктов необходимо отказаться, чтобы продлить себе жизнь.

Как считает специалист, необходимо перестать есть ультрапастеризованные продукты, обработанное красное мясо, полуфабрикаты, жареную еду, продукты, содержащие сахар и пить чрезмерное количество алкоголя. Именно отказ от этих продуктов повлияет на качество и продолжительность жизни в лучшую сторону, уверена Зерацки.

Говоря о вреде красного мяса, доктор отметила, что ученые неоднократно проводили исследования, и по их совокупности и оценке качества жизни более полутора миллиона человек, за которыми исследователи внимательно наблюдали от 5,5 до 28 лет, оказалось, что чрезмерное потребление красного мяса повышает риск сердечных и онкологических заболеваний.

Под обработанным мясом врач имеет в виду колбасные изделия, бекон, мясные консервы, вяленое мясо.

Также диетолог отметила, что продукты с минимальной обработкой как правило содержат полезные вещества — витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.