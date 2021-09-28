4 сигнала, что организм пора чистить от шлаков

Если вы чувствуете усталость и апатию, дело может быть в проблеме с кишечником. Как понять, что пора его чистить.

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Большая часть всего "мусора", поступающего в организм, скапливается в кишечнике, поэтому около 90% проблем со здоровьем связано именно с ним.

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Организм всасывает из кишечника все, что в нем скопилось, включая токсины. При таком положении вещей здоровье, разумеется, находится под угрозой.

К чему может привести скопление токсинов в кишечнике:

Снижается работоспособность и ухудшается настроение

Это происходит вследствие падения уровня серотонина, гормона радости, который отвечает за устойчивость организма к стрессам, за хорошее настроение и работоспособность. Дело в том, что около 80% серотонина вырабатывают микроорганизмы толстого кишечника, а они не могут правильно функционировать в среде, зараженной токсинами. Соответственно, уровень серотонина падает, что и ведет к вышеназванным проблемам.

Витамин D хуже усваивается

Плохое усвоение организмом витамина D, возникающие вследствие проблем с кишечником, ведут к ухудшению состояния костей, кариесу, появлению апатии. Кроме того недостаток этого витамина может спровоцировать развитие болезней щитовидной железы и сердца.

Развитие различных заболеваний

От состояния кишечника зависит около 70% активности иммунной системы. Если кишечник "забит" токсинами, активность иммунной системы снижается, что приводит в развитию различных заболеваний: человек простужается, простудное заболевание может дать осложнения, может начаться артрит и многие другие недуги.

О том, что состояние кишечника оставляет желать лучшего, организм, как правило, сигнализирует еще в самом начале развития проблемы. Но, к сожалению, на эти сигналы редко обращают внимание.

вы быстро и часто устаете;

вас тревожат частые и беспричинные головные боли;

появляется неприятные запах изо рта;

вы заметили высыпания на коже. Признаки, предупреждающие о том, что необходимо чистить кишечник: