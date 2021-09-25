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Правда ли, что здоровые зубы должны быть белыми

Дарья Амосова
2 часа назад

Считается, что желтыми зубы становятся у тех, кто не соблюдает гигиену полости рта и не лечит кариес. Однако цвет эмали не всегда связан со здоровьем зубов. «Рамблер» рассказывает, почему желтоватая улыбка иногда лучше ослепительно-белой.

Правда ли, что здоровые зубы должны быть белыми
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Краткий ответ

Здоровые зубы — не равно белые. Ровно как и то, что желтые зубы — не всегда больные.

Подробней

Эмаль зуба имеет естественный беловатый оттенок: не ослепительно-снежный, как у голливудских звезд, а нейтральный.

Под эмалью располагается дентин — твердая ткань зуба и его основная часть. Дентин имеет желтоватый оттенок, который просвечивает в той или иной степени у всех.

У людей с тонкой полупрозрачной эмалью дентин виден сильней — соответственно, желтый оттенок видно ярче. При этом зубы могут быть абсолютно здоровыми, без кариеса и излишней чувствительности.

Верно и обратное: идеально белые зубы — не всегда здоровые. За белоснежной эмалью зубы могут быть больными, с кариесом и старыми пломбами.

Зубы обретают желтый оттенок по ряду других причин.

  • Бруксизм (или скрежетание зубами);
  • Слишком тщательная чистка или жесткая зубная щетка, которая истончает эмаль;
  • Частое употребление кофе, чая, вина, которые постепенно окрашивают эмаль;
  • Скопление зубного налета;
  • Курение.

Чтобы вернуть улыбке белизну, необходимо обратиться к стоматологу. Врач определит причину желтизны и предложит разные варианты: профессиональную чистку, химическое отбеливание, установку коронок и виниров.

ЗОЖ,
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