Правда ли, что здоровые зубы должны быть белыми

Считается, что желтыми зубы становятся у тех, кто не соблюдает гигиену полости рта и не лечит кариес. Однако цвет эмали не всегда связан со здоровьем зубов. «Рамблер» рассказывает, почему желтоватая улыбка иногда лучше ослепительно-белой.

Краткий ответ

Здоровые зубы — не равно белые. Ровно как и то, что желтые зубы — не всегда больные.

Подробней

Эмаль зуба имеет естественный беловатый оттенок: не ослепительно-снежный, как у голливудских звезд, а нейтральный.

Под эмалью располагается дентин — твердая ткань зуба и его основная часть. Дентин имеет желтоватый оттенок, который просвечивает в той или иной степени у всех.

У людей с тонкой полупрозрачной эмалью дентин виден сильней — соответственно, желтый оттенок видно ярче. При этом зубы могут быть абсолютно здоровыми, без кариеса и излишней чувствительности.

Верно и обратное: идеально белые зубы — не всегда здоровые. За белоснежной эмалью зубы могут быть больными, с кариесом и старыми пломбами.

Зубы обретают желтый оттенок по ряду других причин.

Бруксизм (или скрежетание зубами);

Слишком тщательная чистка или жесткая зубная щетка, которая истончает эмаль;

Частое употребление кофе, чая, вина, которые постепенно окрашивают эмаль;

Скопление зубного налета;

Курение.