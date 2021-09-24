Инструкция: как быстро заснуть по методу американских пилотов

Бессонница и недосып часто преследуют людей в повседневной жизни. Кто-то страдает от хронической беcсонницы, а кто-то не может уснуть из-за нервов перед важным днем.
Еще во время Второй мировой войны врачи США придумали способ, который помогал американским летчикам спать суточную норму. Из-за недосыпа они часто совершали фатальные ошибки и погибали. "Рамблер" рассказывает, что это за метод.
Его придумал лейтенант ВМС Бад Винтер. В прошлом он был футбольным тренером и знал, как руководить молодыми мужчинами. Еще в те времена вместе со спортивным психологом он разработал метод релаксации спортсменов, который позднее доработали и применяли для летчиков. Этот способ можно применять в любой ситуации.
- Примите удобную позу. Если вы в кровати, то просто лягте так, чтобы вам было комфортно. Если вы в самолете или находитесь в сидячем положении, нужно сесть так, чтобы вы смогли расслабить все мышцы.
- Расслабьте мышцы лица. Именно наше лицо всегда говорит о том, что мы переживаем стресс. Вы наверняка замечали, что у человека с нестабильной нервной системой дергаются веки, когда он засыпает. Такого быть не должно. Нужно все расслабить, включая мышцы челюсти, язык, щеки и лоб.
- Продолжайте расслаблять мышцы тела и идите сверху вниз. После лица расслабьте шею, плечи, руки, спину, а дальше переходите к ногами. От бедер к стопам. Если ваши мышцы напряжены слишком сильно, и расслабить их не получается, напрягите их еще сильнее. Если вы продержите их в сильном напряжении в течение десяти секунд, они расслабятся сами. Правши сначала расслабляют правые конечности, а левши — левые.
- Очистите мозг от мыслей. В стрессовых ситуациях это особенно тяжело, особенно, когда вы пытаетесь распланировать свой день. Постарайтесь не думать о вещах, которые подразумевают действия, например о том, как вы будете добираться на работу. Такие мысли напрягают тело. Винтер предлагал три способа очистить мозг. Первый — представить, что вы плывете в лодке по озеру и смотрите в небо, второе — представить, что вы лежите в бархатном черном гамаке, а вокруг вас пустота, третье — повторять себе фразу "не думай". Сохраните это положение мозга на 10 секунд и вы окончательно расслабитесь и уснете.