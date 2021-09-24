Инструкция: как быстро заснуть по методу американских пилотов

Бессонница и недосып часто преследуют людей в повседневной жизни. Кто-то страдает от хронической беcсонницы, а кто-то не может уснуть из-за нервов перед важным днем.

Еще во время Второй мировой войны врачи США придумали способ, который помогал американским летчикам спать суточную норму. Из-за недосыпа они часто совершали фатальные ошибки и погибали. "Рамблер" рассказывает, что это за метод.

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Его придумал лейтенант ВМС Бад Винтер. В прошлом он был футбольным тренером и знал, как руководить молодыми мужчинами. Еще в те времена вместе со спортивным психологом он разработал метод релаксации спортсменов, который позднее доработали и применяли для летчиков. Этот способ можно применять в любой ситуации.