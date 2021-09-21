Врач рассказала, как быстро снизить или поднять давление

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала простые способы снизить или поднять давление. Об этом доктор рассказала в беседе с порталом "Вечерняя Москва".
Кардиолог поделилась простыми и быстрыми способами понизить давление. Так, при повышенном давлении кардиолог советует принимать мочегонные средства или прилечь на 15 минут.
Тем, кому надо повысить давление, доктор советует пить как можно больше жидкости. Врач отмечает, что люди с пониженным давлением часто "выравнивают" показатели чашечкой кофе. Однако такой метод подходит не всем.
"Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", — объясняет медик.
Врач советует альтернативу — выпить два стакана воды залпом.
"Рамблер" уже писал, что кофе не может быть панацеей против низкого давления, усталости или невозможности сконцентрироваться. Более того, если пить слишком много крепкого напитка, возникает так называемое кофейное похмелье. Это состояние, при котором человек чувствует невероятную усталость, но не может нормально отдохнуть из-за стимуляции кофеином. В такой ситуации врачи советуют выровнять режим сна, сократить кофеиносодержащие напитки и есть больше продуктов, богатых калием.