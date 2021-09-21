Врач рассказала, как быстро снизить или поднять давление

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала простые способы снизить или поднять давление. Об этом доктор рассказала в беседе с порталом "Вечерняя Москва".

Кардиолог поделилась простыми и быстрыми способами понизить давление. Так, при повышенном давлении кардиолог советует принимать мочегонные средства или прилечь на 15 минут.

Тем, кому надо повысить давление, доктор советует пить как можно больше жидкости. Врач отмечает, что люди с пониженным давлением часто "выравнивают" показатели чашечкой кофе. Однако такой метод подходит не всем.

"Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", — объясняет медик.

Врач советует альтернативу — выпить два стакана воды залпом.