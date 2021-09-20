Какие овощи укрепят иммунитет против ОРВИ

С осенними холодами пришла и уязвимость к простудам. Скорее всего, хоть кто-нибудь из вашего окружения уже ходил с больным горлом, сильным насморком или высокой температурой. При этом на ослабленный иммунитет можно повлиять с помощью питания - важно употреблять в пищу продукты, которые вас лечат, а не калечат.

Эксперты считают, что это могут быть правильные овощи. Тем более, что в "осенних овощах" гораздо больше витаминов и минералов. Некоторые из таких овощей могут помочь организму укрепиться и подготовиться к морозам. Об этом рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова изданию Aif.ru.

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Тыква

Продукт, который буквально спасает нас осенью. Она богата бета-каротином, который борется со старением клеток, стимулирует иммунитет, отвечает за защиту слизистых, через которые в организм и поступают возбудители ОРВИ. Этот овощ также богат витаминами C и группы B, минеральными веществами (калием и магнием), биологически активными веществами, клетчаткой.

Особого внимания заслуживают тыквенные семечки. В них содержатся жирные кислоты омега-6, которые хороши для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также цинк, влияющий на работу иммунной системы и репродуктивной функции у мужчин.

Свекла

Этот овощ особенно ценный для нас из-за содержания клетчатки и витамина B9 (фолиевая кислота). Кроме того, свекла богата бетаином — антиоксидант, который помогает работе ЖКТ, печени и иммунитета, формирует устойчивость к ОРВИ.

Свекла уникальна, потому как содержит азотистые соединения, или нитраты. Хоть мы привыкли слышать о нитратах плохое, в данном случае они обладают сосудорасширяющим действием, вследствие чего усиливается кровообращение в органах. По этой причины свеклу рекомендуют людям со слабым сердцем или сосудами, а также пожилым как профилактику развития деменции.

Капуста

Капуста богата индолами, обладающими противоопухолевым действием, а квашеная капуста содержит очень высокие объемы витамина С, который действует как сильнейший антиоксидант и поддержка для иммунной системы.

Витамин С снижает остроту воспалительных процессов, повышает стрессоустойчивость, ускоряет регенерацию кожи.

"Дефицит витамина С может снижать иммунитет. Соответственно, если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями.

Многие считают, что цитрусовые — это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или квашеной капусте. В них в десять раз больше витамина С, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины, это прекрасно, но, если у человека повышенная кислотность или по каким-то причинам апельсины недоступны, то квашеная капуста выигрывает", — рассказал РИА Новости врач-диетолог Сергей Обложко.

Квашенная капуста, по словам экспертов, является натуральным пробиотиком.

"Квашеная капуста — это натуральный пробиотик для кишечника, в силу того, что это ферментированный продукт, он поддерживает микрофлору кишечника. Модулирует наш иммунитет через работу пищеварительной системы, выработку иммунных факторов стенкой кишечника. Но люди, имеющие склонность к высокой гипертонии, избыточному весу, могут есть такую капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, с добавлением брусники, клюквы, которые позволяют получить квашеные продукты", — объясняет профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Чтобы восполнить витамин C, можно использовать темно-зеленые овощи и зелень.

"...не надо пренебрегать темно-зелеными овощами и салатной зеленью: шпинат, петрушка. Также нужно есть морковь, брокколи, перец ", — добавила врач.

Репа

Некогда популярный в России овощ возвращается на столы тех, кто понимает его полезные свойства. Репа содержит витамины (B9 (фолиевая кислота), С), калий, кальций, каротиноиды, марганец. Ее эфирные масла действуют против микробов, а сок облегчает отхождение мокроты.

Лук и чеснок

Нельзя не упомянуть лук и чеснок. Они содержат фитонциды — природные антибиотики, способные уничтожать опасные для здоровья микроорганизмы: бактерии и вирусы.

Выраженным антимикробным действием обладают эфирные масла лука и чеснока, богатые антиоксидантом аллицином и витаминами С, Е, РР, К.

Пастернак

Овощ близкий моркови, но гораздо более полезный. Он содержит минеральные вещества, витамины и эфирные масла. В частности, в нем есть большой запас витаминов группы B и PP, витамина А. Из-за этого улучшается циркуляция крови и проявляется тонизирующий эффект. То есть этот овощ будет особенно полезен людям с плохой миркоциркуляцией крови (тем, у кого постоянно холодные руки и ноги).