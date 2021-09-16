Какие прививки надо делать, если вам больше 30-ти лет

Большинство прививок нам ставят в детстве. До года ребенок проходит вакцинацию против вирусного гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и многих других опасных заболеваний. Обязательные в России вакцины перечислены в Национальном календаре профилактических прививок. Большинство из них вам вероятней всего уже поставили. Однако есть некоторые прививки, которые необходимо ставить повторно.

От каких болезней надо вакцинироваться взрослым

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Грипп. Раз в год. Ежегодная вакцинация против гриппа проводится с сентября до ноября. Штаммы болезни постоянно видоизменяются, а иммунитет сохраняется ненадолго, поэтому ревакцинация нужна ежегодно.

Дифтерия и столбняк. Раз в 10 лет. Прививки впервые делают в 14-16 лет, а затем — раз в 10 лет (далее в 24-26 лет, 34-36 лет и т. Д.).

ВПЧ. До 45 лет. Около 99% случаев рака шейки матки вызваны вирусом папилломы человека, поэтому вакцинация обязательна для девушек и молодых женщин. Также ВПЧ связан с высоким риском возникновения рака прямой кишки и гортани. В идеале сдать анализ на наличие ВПЧ и затем сделать прививку, если вируса нет. Также понадобится повторная вакцинация, так как препарат действует от 5 до 8 лет.

Дополнительно

Энцефалит. Раз в 3 года. Сибиряки и уральцы знают, что каждую весну и лето надо укрываться от клещей. Прививку против энцефалита делают с промежутками в 14 дней, 1 год и 3 года.

Коронавирус. (Возможно) раз в полгода. Вакцинация происходит в два этапа с разницей в три недели. Есть и однокомпонентные вакцины, но они менее распространены. Нынешние данные указывают, что антитела к вирусу живут полгода — а потому раз в шесть месяцев нужна ревакцинация. У вакцины есть рад противопоказаний — проконсультируйтесь с врачом, если боитесь, что это ваш случай.

Болезни, связанные с профессией. Например, если вы работаете с кровью или животными, вам необходимо проходить дополнительный курс прививок. Конкретный перечень выдают при на приеме на работу.

Комментирует врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением обладатель статуса «Московский врач» Прокофьев Денис Александрович.

Стоит начать с того, что вакцинация проводится согласно календарю прививок. Это нужно, чтобы постоянно поддерживать иммунитет в боевой готовности. После вакцины иммунитет становится гораздо более устойчивым к вирусу. Делать или не делать вакцину, всегда решает врач. Именно он собирает анамнез, определяя профессию человека. Например, медицинские работники и работники школ обязательно подлежат вакцинации от гепатита B, так как работают с большим количеством людей. Также собирается анамнез об увлечениях человека. Если он грибник или охотник, ему следует делать прививку от клещевого энцефалита.

Особенно важно прививаться людям после 30-ти, которые планируют беременность. Им нужно сделать прививку от краснухи и вируса папилломы человека. Также обязательно оценивать состояние человека в связи с онкологией или иммунодефицитным состоянием. Это противопоказание к прививке.

Самое частое опасение связано с тем, что человек боится заболеть вирусом от вакцины. Но это миф. Более 80 процентов вакцин содержат мертвый вирус, поэтому заболеть от них невозможно.

Кому нельзя делать прививки

Вакцинация — безопасная процедура, которая приносит больше пользы, чем вреда. Однако, как и в любой процедуре, есть ряд противопоказаний.