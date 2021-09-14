Названа главная причина ожирения

Основной причиной ожирения является не переедание, а потребление пищи с высоким гликемическим индексом. К таким выводам пришла международная группа исследователей, чья статья опубликована в The American Journal of Clinical Nutrition.

В настоящее время большинство стратегий похудения основывается на модели энергетического баланса, которая называет основной причиной избытка веса ситуацию, когда человек потребляет энергии больше, чем тратит. Однако статистика показывает, что число людей с ожирением и связанных с избыточным весом заболеваний постоянно растет.

Исследователи из Гарвардского, Корнеллского и Калифорнийского университета совместно с коллегами выдвинули новое объяснение, основанное на углеводно-инсулиновой модели, которая, по их мнению, лучше объясняет ожирение и его биологические причины. Согласно ей, главная причина ожирения — чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности, продуктов с высокой степенью переработки, быстрых углеводов.

Вызываемые их потреблением гормональные ответы запускают масштабную перестройку метаболизма человека, которая приводит к накоплению жира и увеличению веса. При потреблении продуктов с высокой степенью переработки организм усиливает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это дает сигнал жировым клеткам накапливать калории, что приводит к их недостатку в мышцах и других метаболически активных тканях. Мозг получает информацию о нем, что вызывает чувство голода. Кроме того, в попытках сэкономить топливо замедляется метаболизм.