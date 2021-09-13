Российский врач назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ

Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ.

Специалист отметил, что предотвратить простуду сложно, поскольку от нее нет вакцин. Если противовирусные препараты не очень хорошо помогают справиться с ОРВИ, человек может ускорить выздоровление, принимая витамины, которые укрепляют иммунитет. В частности, важно следить за уровнем витамина D, влияющего на эффективность иммунитета. Кроме того, больной ОРВИ должен есть здоровую пищу, хорошо высыпаться и на время отказаться от алкоголя.