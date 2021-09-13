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Российский врач назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад

Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ.

Российский врач назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметил, что предотвратить простуду сложно, поскольку от нее нет вакцин. Если противовирусные препараты не очень хорошо помогают справиться с ОРВИ, человек может ускорить выздоровление, принимая витамины, которые укрепляют иммунитет. В частности, важно следить за уровнем витамина D, влияющего на эффективность иммунитета. Кроме того, больной ОРВИ должен есть здоровую пищу, хорошо высыпаться и на время отказаться от алкоголя.

Хухрев подчеркнул, что нарушение этих правил может замедлить выздоровление. Также скорейшему восстановлению может помешать слишком раннее возвращение к активной жизни. Врач объяснил, что при вирусных заболеваниях у людей часто снижается уровень лейкоцитов. Поэтому, если человек еще не излечился как следует, то может также заразиться и бактериальной инфекцией. Терапевт рекомендовал некоторое время находиться в покое, чтобы организм оправился от временного иммунодефицита.

ЗОЖ,Алексей Хухрев,ИА Sputnik,
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