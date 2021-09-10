Можно ли жить без сахара на самом деле

Специалисты по всему миру предупреждают о вредных свойствах сахара. Многие даже называют сахар "белой смертью". Но можно ли на самом деле жить без сахара, в чем его польза и вред, и какие нормы его потребления? В этих вопросах разбирался "Рамблер".

В чем вред

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Сахар несет за собой целый список побочных эффектов: вымывание витаминов группы B, кальция, ожирение, проблемы с кишечником, диабет, высокое давление.

"Потребление свободных сахаров повышает риск развития зубного кариеса. Избыточные калории, поступающие вместе с едой и напитками, содержащими свободные сахара, способствуют также нездоровой прибавке веса, что может приводить к избыточному весу и ожирению. Недавно получены фактические данные, свидетельствующие о том, что свободные сахара оказывают воздействие на кровяное давление и липиды сыворотки крови. Это позволяет предположить, что сокращение потребления свободных сахаров способствует снижению рисков развития сердечно-сосудистых болезней", - говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Чтобы сократить потребление сахаров нужно ограничить потребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахаров, таких как сладкие закуски, конфеты и подслащенные напитки (то есть все типы напитков, содержащих свободные сахара, фруктовые овощные соки, газированные и негазированные прохладительные напитки, воды со вкусовыми добавками, готовый чай, кофе, молочные напитки, энергетики.

Исследования подтверждают и другие побочные эффекты сахара, связанные с серьезными проблемами для здоровья. По данным ученых из Вашингтонского университета, женщины, которые выпивали в день 2 стакана сладкой газировки и более в подростковом возрасте (13–18 лет) в два раза чаще заболевали колоректальным раком (опухоли толстой и прямой кишки). Исследование проводилось при участии 116 500 женщин в течение многих лет. Ученые выявили и связь потребления сахара с раком поджелудочной железы и матки и с худшей выживаемостью после лечения онкологии.

Что говорят ученые

Раньше считалось, что детям для памяти, внимательности и хорошей работы мозга нужен сахар.

«Недавно учёные Университета Джорджии в США продемонстрировали обратный эффект. Они поставили эксперимент на грызунах, в ходе которого выяснилось: животные, получавшие больше сахара, хуже выполняли тесты на обучение и память. Более того, эти проблемы сохранялись у них и во взрослой жизни. Как ни странно, учёные объясняют это нарушением баланса микробов в толстой кишке. Виды бактерий, лучше размножающихся на сахаре, негативно влияли на умственные способности. Кишечник сегодня всё чаще называют «вторым мозгом», и связь между его содержимым и психологией человека активно изучается», — рассказал порталу Aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастро­энтеролог Константин Спахов.

Эти результаты подтвердились и после исследования ученых из Гарварда. Моторика, память, интеллект и речь хуже развиты у детей, по­треблявших больше сахара и родивших­ся от матерей с такими же пищевыми привычками.

«И раньше было понятно, что ни добавочный сахар, ни глюкоза школьникам для учёбы не нужны. Однако убедить в этом родителей, и особенно бабушек, почти невозможно. Они не верят, что большую часть своей истории человечество жило вообще без сахара. Ещё в начале XIX в. человек мог прожить всю жизнь, даже не попробовав его. И это шло ему только на пользу. Доступным сахар стал только в XX в., а с 1960-х он превратился в настоящее бедствие. Потребляя всё больше и больше сахара, человечество таким образом поставило эксперимент на себе: постепенно стали накапливаться данные о его вредном действии», — объяснил специалист.

Сколько можно

Если вы все же не можете отказаться от сахара, то рекомендуется ограничить его потребления до здоровой нормы. Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева рассказала о предельной дозе сахара и вариантов его замены. Ее слова передает радио Sputnik.

Кондитерские изделия, сладкие кисломолочные продукты и безалкогольные напитки служат основными источниками сахаров в нашем рационе. В пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, но есть исключения.

"В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет ", — сказала Погожева.

Медик объяснила, что следует считать рекомендуемой нормой сахара.

"При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий. — Прим. ред.) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел – менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день", — добавила она.

Люди, которые следят за здоровьем, могут ориентироваться на пониженные нормы, тем более что в качестве источника углеводов сахар легко заменить.