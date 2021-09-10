7 вещей, которые опасно делать с похмелья

Если мы говорим о профессиональном похмелье, то есть похмелье алкоголиков, то это этаноловая ломка. Этанол — наркотик, от него развивается зависимость, и пока в крови присутствует определенная его концентрация, человек себя чувствует более или менее прилично. Как только концентрация падает, человеку нужна очередная доза — как и со всеми наркотиками. Пока он эту дозу не получит, он находится в состоянии жесточайшей ломки, именуемой алкогольным абстинентным синдромом. Ломка будет продолжаться до тех пор, пока этанол не достигнет какой-то своей определенной планки — либо человек сумеет «переломаться». Как только уровень алкоголя в крови поднимется, человек начнет чувствовать себя лучше.