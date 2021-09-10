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7 вещей, которые опасно делать с похмелья

Катерина Саломе
2 часа назад

Словом «похмелье» определяются два принципиально противоположных состояния. Одно возникает у, так скажем, профессионалов, другое появляется после употребления алкоголя здоровыми людьми. «Рамблер» расскажет, в чем принципиальная разница и что категорически нельзя делать на утро после бурной вечеринки.

7 вещей, которые опасно делать с похмелья
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Если мы говорим о профессиональном похмелье, то есть похмелье алкоголиков, то это этаноловая ломка. Этанол — наркотик, от него развивается зависимость, и пока в крови присутствует определенная его концентрация, человек себя чувствует более или менее прилично. Как только концентрация падает, человеку нужна очередная доза — как и со всеми наркотиками. Пока он эту дозу не получит, он находится в состоянии жесточайшей ломки, именуемой алкогольным абстинентным синдромом. Ломка будет продолжаться до тех пор, пока этанол не достигнет какой-то своей определенной планки — либо человек сумеет «переломаться». Как только уровень алкоголя в крови поднимется, человек начнет чувствовать себя лучше.

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Похмелье здорового человека, если так можно выразиться, — то это принципиально иное состояние. Если в первом случае негативные последствия наступают из-за недостатка этанола, то здесь, наоборот, проблемы появляются потому, что этанола много, больше, чем могут переработать ферментные системы человека. Похмелье здорового человека — это отравление в первую очередь уксусным альдегидом, продуктом окисления этанола, а также метаболитами ингредиентов спиртных напитков. Если похмелье уже случилось, то тут надо действовать так же, как при любом другом отравлении. Надо дать организму и ферментам доделать свою работу и не мешать, а по возможности чуть помочь. Вот несколько простейших способов:
  • соблюдать постельный режим,
  • восстановить электролиты и жидкости — можно пить морсы, кефир, тан, бульоны, огуречный рассол,
  • выпить аспирин, который разжижает кровь, сгустившуюся от обезвоживания.
А вот список того, что делать с похмелья не стоит, если, конечно, не хотите, чтобы стало еще хуже:
  • пить маринады и есть маринованные овощи — в крови и так плещется уксус, если добавлять к нему еще, все будет расщепляться медленней,
  • есть жирные супы — жирная пища дает нагрузку на печень и поджелудочную, а они у нас и так сильно накануне пострадали,
  • идти в баню — это и обезвоживание, и нагрузка на сердце,
  • лезть в любые водоемы: нельзя заплывать далеко — организм, потерявший калий и магний, может свести судорогой,
  • похмеляться тоже не надо, эта привычка взята из арсенала алкоголиков — нормальному человеку надо избавиться от яда, а не добавлять его,
  • принимать парацетамол, так как это лекарство — чемпион по лекарственным гепатитам, и он бьет по печени, с которой после алкоголя и так проблемы,
  • заниматься сексом — сердце лучше сильно не тревожить.
ЗОЖ,
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