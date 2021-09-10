6 признаков, что ваш организм обезвожен

Это происходит практически сразу. Причем обезвоживание любой степени ухудшает работу организма. Сложность в том, что далеко не всегда можно вычислить первые признаки надвигающейся проблемы — мы их просто пропускаем или игнорируем, полагая, что степень опасности в данном случае чрезмерно преувеличена. В результате масштаб бедствия осознается, лишь когда мы сталкиваемся уже с фактом острого дефицита воды в организме.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

О том, как организм сигнализирует, что он на грани обезвоживания, «Летидору» рассказала Татьяна Пономарева, врач-физиотерапевт, диетолог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс» (@clinic_premium).

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Постоянное чувство голода

У относительно здорового человека в норме чувство голода появляется в среднем через 4 часа после полноценного приема пищи. Если аппетит проснулся раньше, не спешите к холодильнику! Возможно, именно так ваш организм реагирует на жажду.Центр жажды в гипоталамусе находится рядом с центром, отвечающим за возникновение чувства голода. Поэтому иногда происходит путаница .

Прежде чем что-то съесть, выпейте стакан воды и подождите минут 15. Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы усмирить ложный аппетит.

Сухость во рту

С поверхности слизистых оболочек испаряется достаточно большое количество воды. Если ее поступает в организм недостаточно, это непременно скажется на количестве вырабатываемой слизи.Плюс ко всему при обезвоживании может снизиться и образование слюны. Такое случается при большом недостатке воды. Так что лучше до этого не доводить.

Редкие мочеиспускания

Вода необходима нам для выведения продуктов распада, в том числе и через почки. В норме у здорового человека выделяется от 800 мл до 1,5 л мочи. А частота мочеиспусканий может достигать от 4 до 8 раз в сутки. Снижение этих цифр говорит о том, что воды в рационе недостаточно. Показательным в этом случае может стать и цвет мочи.

Чем моча темнее, тем в большей степени может быть выражено обезвоживание.

Набор веса или снижение скорости похудения

Почему диетологи мира так бьются за нормализацию питьевого режима? Потому что все биохимические процессы в нашем теле идут в растворах! И даже если вы будете питаться правильно, считать калории, но не сможете выпивать суточную норму воды, ваш вес будет стоять на месте.

«На сухую» жировые отложения расщепляться не будут.Так что, если вдруг ни с того ни с сего вы стали поправляться, это может быть сигналом, что надо просто больше пить воды.

Ухудшение внешнего вида кожи

На дефицит воды в организме кожа отреагирует одной их первых. Почему? Этот орган снабжается всем необходимым по остаточному принципу. И в случае любого дефицита коже будет доставаться минимум питательных веществ и воды. Обезвоженная кожа выглядит тусклой и безжизненной. Кстати, она не всегда будет сухой. Жирная кожа тоже может страдать от недостатка воды.Проверить обезвоженность кожи можно с помощью простого щипкового теста.

Ущипните кожу в области кистей рук. Если она расправилась быстро, значит все в порядке. Если складка на несколько секунд сохранилась на поверхности, значит коже явно не хватает влаги. Кстати, в этом случае все инъекционные процедуры типа биоревитализации или мезотерапии будут бессмысленны! Сначала нужно восстановить водный баланс, а потом вводить препараты гиалуроновой кислоты извне.

Головные боли

Головной мозг на 80% состоит из воды. Он является одним из самых чувствительных к обезвоживанию органом. Без достаточного количества жидкости невозможна передача нервных импульсов, обработка информации, поступающей извне.