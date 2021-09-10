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Диетолог назвала напиток для понижения давления

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад

Американский диетолог Лорен Харрис-Пинкус назвала напиток для завтрака, способствующий понижению давления. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Диетолог назвала напиток для понижения давления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Харрис-Пинкус, согласно исследованиям, регулярное употребление травяного чая каркаде с утра помогает снизить уровень кровяного давления у людей, страдающих предгипертонией и гипертонией первой степени.

«Одно из исследований показало, что у испытуемых, выпивающих три чашки чая каркаде в день, наблюдалось такое же снижение уровня давления, как и при приеме некоторых стандартных лекарств»,

— отметила специалист.

Чтобы сделать напиток еще полезнее и вкуснее, диетолог рекомендует добавить в него немного свежевыжатого гранатового сока.

«Гранатовый сок содержит антиоксиданты-полифенолы. В темно-красных гранатовых косточках есть антоцианы, а в кожуре и белой мякоти вокруг косточек — эллагитаннины»,

— сказала Харрис-Пинкус.

Врач рекомендует каждое утро начинать с чашки травяного чая каркаде для профилактики гипертонии.

ЗОЖ,
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