Диетолог назвала напиток для понижения давления

Американский диетолог Лорен Харрис-Пинкус назвала напиток для завтрака, способствующий понижению давления. Об этом сообщает Eat This, Not That!
По словам Харрис-Пинкус, согласно исследованиям, регулярное употребление травяного чая каркаде с утра помогает снизить уровень кровяного давления у людей, страдающих предгипертонией и гипертонией первой степени.
«Одно из исследований показало, что у испытуемых, выпивающих три чашки чая каркаде в день, наблюдалось такое же снижение уровня давления, как и при приеме некоторых стандартных лекарств»,
— отметила специалист.
Чтобы сделать напиток еще полезнее и вкуснее, диетолог рекомендует добавить в него немного свежевыжатого гранатового сока.
«Гранатовый сок содержит антиоксиданты-полифенолы. В темно-красных гранатовых косточках есть антоцианы, а в кожуре и белой мякоти вокруг косточек — эллагитаннины»,
— сказала Харрис-Пинкус.
Врач рекомендует каждое утро начинать с чашки травяного чая каркаде для профилактики гипертонии.