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Инфекционист перечислил необходимые каждому россиянину прививки

Lenta.ru
5 часов назад

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с радио Sputnik перечислил необходимые каждому россиянину прививки.

Перечислены необходимые каждому россиянину прививки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, COVID-19 является далеко не единственным заболеванием, от которого может защитить вовремя сделанная прививка.

«Взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют»,

– сказал он.

Врач также сообщил, что каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка.

Акинфиев подчеркнул, что особенно важно не пропустить в текущем году вакцинацию против гриппа. Он отметил, в 2020-м масочный режим и другие ограничения, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции, одновременно способствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако врач призвал не полагаться лишь на эти меры.

ЗОЖ,ИА Sputnik,
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