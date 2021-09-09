Что такое здоровое питание на самом деле

В последние годы во всем мире наметился очевидный тренд - люди стремятся к здоровому, правильному питанию. Но каждый специалист, блогер или простой обыватель понимает для себя термин "здоровое питание" по разному. "Рамблер" разбирался в основных принципах здорового питания.
Очевидно, что нездоровое питание и отсутствие физической активности становятся основными рисками для здоровья. Так, Всемирная организация здравоохранения выделила основные постулаты правильного питания.
"Здоровое питание включает следующие компоненты:
Фрукты, овощи, бобовые (например, чечевица, фасоль), орехи и цельные злаки (например, непереработанная кукуруза, просо, овес, пшеница и неочищенный рис).
По меньшей мере, 400 г (то есть пять порций) фруктов и овощей в день, кроме картофеля, сладкого картофеля, маниока и других крахмалсодержащих корнеплодов.
Свободные сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, что эквивалентно 50 г (или 12 чайным ложкам без верха) на человека с нормальным весом, потребляющего около 2000 калорий в день, но в идеале, в целях обеспечения дополнительных преимуществ для здоровья, они должны составлять менее 5% от общей потребляемой энергии.
Свободные сахара – это все сахара, добавляемые в пищевые продукты или напитки производителем, поваром или потребителем, а также сахара, естественным образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах.
Жиры должны составлять менее 30% от общей потребляемой энергии.. Необходимо отдавать предпочтение ненасыщенным жирам (содержащимся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле) в отличие от насыщенных жиров (содержащихся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом и кокосовом масле, сливках, сыре, ги и свином сале) и трансжиров всех видов, включая как трансжиры промышленного производства (содержащиеся в запеченных и жареных продуктах, заранее упакованных закусочных и других продуктах, таких как замороженные пиццы, пироги, печенье, вафли, кулинарные жиры и бутербродные смеси), так и трансжиры естественного происхождения (содержащиеся в мясной и молочной продукции, получаемой от жвачных животных, таких как коровы, овцы, козы и верблюды). Рекомендуется сократить потребление насыщенных жиров до менее 10% и трансжиров до менее 1% от общей потребляемой энергии (5). Особенно следует избегать потребления трансжиров промышленного производства, которые не входят в состав здорового питания (4, 6).
Потребление менее 5 г соли (эквивалентно примерно одной чайной ложке) в день (8). Соль должна быть йодированной.", - отмечают специалисты ВОЗ.
Почти все специалисты сходятся на необходимости употребления пяти порций (400 г) фруктов и овощей. Это обеспечит ежедневное поступление клетчатки и снизит риск развития НИЗ. Рекомендуется всегда включать в рацион овощи, употреблять сезонные фрукты.
Многих волнует вопрос потребления сахара. ВОЗ рекомендует уменьшить потребление сахаров до менее 10% от общей потребляемой энергии. Если сократить потребление до 5%, то организм получит еще больше преимуществ.
"Потребление свободных сахаров повышает риск развития зубного кариеса. Избыточные калории, поступающие вместе с едой и напитками, содержащими свободные сахара, способствуют также нездоровой прибавке веса, что может приводить к избыточному весу и ожирению. Недавно получены фактические данные, свидетельствующие о том, что свободные сахара оказывают воздействие на кровяное давление и липиды сыворотки крови. Это позволяет предположить, что сокращение потребления свободных сахаров способствует снижению рисков развития сердечно-сосудистых болезней", - говорится в документах организации.
Чтобы сократить потребление сахаров нужно ограничить потребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахаров, таких как сладкие закуски, конфеты и подслащенные напитки (то есть все типы напитков, содержащих свободные сахара, фруктовые овощные соки, газированные и негазированные прохладительные напитки, воды со вкусовыми добавками, готовый чай, кофе, молочные напитки, энергетики.