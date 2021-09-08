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Справочная: почему так важно регулярно сдавать анализы

Даша Краснова
3 часа назад

Врачи рекомендуют периодически сдавать анализы, чтобы не упустить авитаминоза, а также вовремя отследить начало развития заболеваний. "Рамблер" расскажет подробнее, зачем нужно сдавать анализы и как.

Справочная: почему так важно регулярно сдавать анализы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если у человека появляются симптомы какой-то болезни или возникает недомогание, то врач обязательно направит пациента на анализы, чтобы выяснить причину.

По-хорошему анализы необходимо сдавать раз в полгода или год в зависимости от возраста. Соответственно, чем вы старше, тем чаще придется наведываться к терапевту. Помните, большинство болезней на ранних стадиях можно вылечить. И если ходить к врачу систематически, а не когда "прижало", то и лечение будет проходить легче (и зачастую дешевле).

Врачи рекомендуют осуществлять периодическую сдачу основных материалов даже в тех случаях, когда нет никаких неприятных ощущений или явных симптомов. Например, хронический недостаток витамина D может отразиться на иммунитете и состоянии костей, а это грозит возможными переломами. Недостаток железа может привести к анемии, которая полностью лишит человек сил к жизни.

Существуют разные типы проверок. Например, рентгеновские снимки позволяют визуально определить нарушения в работе внутренних органов или наличие поражений. Физиологическая информация при этом остается закрытой.

А анализы крови предоставляет данные для исследования работы многих внутренних органов, однако не раскрывает наличие в организме какой-либо инфекции, которая еще не проявила себя.

Для обнаружения болезнетворных микроорганизмов врачи используют серологический анализ, который позволит определить наличие вирусов и инфекций.

Подобная профилактика необходима по той причине, что многие болезни из разряда онкологии, эндокринологии и других областей практически невозможно определить на глаз. Поэтому своевременная диагностика очень важна для своевременного обнаружения опасных болезней и незамедлительного их лечения.

Список регулярных ежегодных анализов:

  • общий анализ мочи
  • общий анализ крови
  • биохимический анализ крови
  • анализ на маркеры (при подозрении на гепатиты В, С и ВИЧ)
  • тест на онкомаркеры (после определенного возраста или по показаниям)
  • женщинам раз в год необходимо сдавать мазок на онкоцитологию у гинеколога и проверять грудь)
ЗОЖ,
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