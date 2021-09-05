Раскрыт способ снизить риск смерти от всех причин

Американские медики выяснили, что у людей, которые делают 7000 шагов в день и более, меньше риск смерти от всех причин, чем у людей, которые ходят меньше. Результаты исследования раскрыты в JAMA Network Open.

Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС © Антон Новодережкин/ТАСС

Ученые во главе с Мерседес Карнетон (Mercedes R. Carnethon) из Северо-Западного университета провели исследование среди 2110 женщин и мужчин в возрасте от 38 до 50 лет. Исследование началось в 1985 году.

В 2005-2006 годах участников исследования попросили надевать акселерометр на бедро каждый день в течение недели, чтобы измерить уровень физической активности. После этого специалисты разделили людей на три группы.

В первой группе были люди с низким уровнем физической активности. Они делали в среднем менее 7000 шагов в день. Во второй — люди со средним уровнем физической активности — 7000-9999 шагов в день, а в третьей те, кто проходил более 10 000 шагов в день. Наблюдение велось за участниками до 2018 года, регистрируя все смерти.

В результате специалисты выяснили, что риск смерти от всех причин в группе участников с высоким и средним уровнем физической активности был значительно ниже в сравнении с участниками, чей уровень физической активности был низким. При этом статистически значимой связи между количеством шагов в минуту и смертностью не оказалось.