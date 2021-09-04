Проблемы с зубами приводят к образованию морщин

«Наша основная задача как специалистов — определить не только корректную высоту прикуса при помощи методов диагностики, но и выявить причину той или иной патологии. И исходя из этого выбрать наиболее корректный способ вмешательства: ортодонтическое, ортопедическое лечение, требует ли случай работы челюстно-лицевого хирурга или достаточно косметолога. В последнее время стоматологи и ортодонты все больше уделяют внимание бьютификации лица. Например, специалист, проводя лечение на брекет-системе или элайнерах и выправляя прикус, думает о том, как будет выглядеть пациент»,