Проблемы с зубами приводят к образованию морщин

Отсутствие зубов, стертая эмаль и старые пломбы — оказывается, это одни из причин появления глубоких морщин на лице.
Карина Аполлонская Стоматолог-ортодонт международного медицинского центра «Он Клиник»
Возрастные изменения лица неизбежны. С возрастом «усыхают» костные структуры черепа, снижается тонус мышц, тургор кожи. Но мало кто знает, что одна из самых распространенных причин «старения» лица — снижение высоты прикуса. С возрастом эмаль зубов становится тоньше, зубы стираются. Одни из видимых проявлений — это выраженные носогубные и подбородочные складки, уменьшение нижней трети лица.
Врач объяснил, что проблемы с прикусом могут иметь серьезные последствия для всего организма: «Снижение высоты прикуса отражается не только на внешности, но и на здоровье: появляются головные боли, хруст и щелчки в височно-нижнечелюстном суставе. Все эти изменения могут произойти и в молодости, если пациент страдает бруксизмом (стискиванием зубов во сне)».
«Наша основная задача как специалистов — определить не только корректную высоту прикуса при помощи методов диагностики, но и выявить причину той или иной патологии. И исходя из этого выбрать наиболее корректный способ вмешательства: ортодонтическое, ортопедическое лечение, требует ли случай работы челюстно-лицевого хирурга или достаточно косметолога. В последнее время стоматологи и ортодонты все больше уделяют внимание бьютификации лица. Например, специалист, проводя лечение на брекет-системе или элайнерах и выправляя прикус, думает о том, как будет выглядеть пациент»,
— добавил специалист.