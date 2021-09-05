Названы преимущества быть донором

Почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н.И. Пирогова Тигран Мурадян рассказал, что переболевший коронавирусом или полностью прошедший вакцинацию россиянин имеет право стать донором плазмы крови. Медик рассказал, почему донорство полезно, в интервью для радио Sputnik

По словам врача, регулярная сдача крови дает некоторые преимущества. Быть донором означает вести здоровый образ жизни: отказываться от фастфуда в определенные дни, а также от алкоголя и курения. Кроме того, сдача крови и ее компонентов помогает следить за своим состоянием и проходить обследования.

Мурадян назвал и другие преимущества безвозмездного донорства: оно позволяет получить звания «Почетный донор Москвы», «Почетный донор России» и дает льготы. Например, почетный донор России приобретает бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта и ежегодную выплату в размере 14 тысяч рублей. Таким россиян полагается скидка на некоторые виды коммунальных услуг и право на первоочередное получение по месту работы путевок на санаторно-курортное лечение. \\

Медик добавил, что организм донора приобретает некую закалку, которая поможет ему легче перенести возможную травму. «Когда человек постоянно сдает кровь, организм привыкает к кровопотерям, и в случае травмы быстро компенсирует кровопотерю и легче выходит из такой экстремальной ситуации», — заключил он.